Kajar Lember soovib naasta Tartus võimu juurde

Mitmes kohtuastmes õigeks mõistetud Lemberi eesmärk ei ole sotside nimekirja lihtsalt moe pärast pikemaks ajada, vaid teha valimistel tugev tulemus ja jõuda linnavalitsusse, kirjutab Tartu Postimees.

"Mõnel võib kõht lahti minna selle peale, kui kuuleb, et Lember kandideerib," märkis ta, pidades silmas, et on inimesi, kes arvavad, et kriminaaluurimise ja pika kohtutee läbi teinud mehel ei tohiks enam poliitikasse asja olla.

Lember ei teinud saladust, et mitu parteid uuris, kas tal on plaanis sügisel kandideerida, ent valiku langetas ta siiski endise kodupartei, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kasuks, millest üheksa aastat tagasi pärast kuriteokahtlustuse saamist välja astus.

Ta ei ole sotside liige ka praegu, kuid tunnistas, et on nõus erakonda naasma, kui valimiste järel õnnestub volikokku või ka linnavalitsusse pääseda.