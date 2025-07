Ossinovski Kristiine vanema kaugtööst Laoses: seda ma mõistlikuks ei pea

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ütles, et tema ei pea mõistlikuks Kristiine linnaosa vanema käitumist, kui too tegi enda sõnul kaugtööd, olles ise Laoses. Eesti 200 Tallinna piirkonnajuht oma erakonnakaaslase käitumises probleemi aga ei näe.

Eesti Ekspress kirjutas, et Kristiine linnaosa vanem Renata Lukk (Eesti 200) kasutas võimalust teha kaugtööd, kuid viibis sel ajal tegelikult Laoses. Lukk tegigi enda sõnul tööpäevadel kaugtööd ning vaid nädalavahetuse päevadel oli reisimas džunglis.

Lukk ütles sotsiaalmeedia postituses, et sõitis tõesti Eestist ära 30. juunil ning seda teadmisega, et tüli tõttu Tallinna koalitsioonis (õhus oli võimuvahetus) jääb ta ilmselt järgmiste päevade jooksul linnaosavanema tööst ilma.

Luki sõnul võttis ta välja viis tervisepäeva, mis on aasta peale linnatöötajatele mõeldud ning viibis peale seda kaugtöö. Lisaks on tema sõnul Kristiine linnaosavalitsuse hoones maja vajumisest tekkinud seinapragude remont.

"Kuna müratase ja remondist tulenev häirib tööd, siis on kõik puudutatud saanud sisendi teha kaugtööd, kui töö iseloom seda võimaldab. Seda võimalust kasutan hetkel ka mina. Tööde kestvus on prognoositud järgmise nädala keskpaigani," ütles Lukk.

Luki sõnul on ta alates 7. juulist olnud kõigile kättesaadav: teinud koosolekuid, kinnitanud arveid, allkirjastanud dokumente, kooskõlastanud kommunikatsioonisõnumeid. "Töö ei ole jäänud seisma, pigem on üsna aktiivne suveperioodi kohta," märkis ta.

Ossinovski: minuga seda ei kooskõlastatud

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles ERR-ile, et ehkki Tallinna linnaorganisatsioon kaugtööd soosib, siis temaga seda kooskõlastatud ei olnud.

"Ja nii pikka välismaalt kaugtöötamise viisi ma kindlasti kuidagi mõistlikuks ei pea. Ma arvan, et sellisteks puhkudeks on linnaosavanematel mõistlik vormistada puhkus. Minule teadaolevalt alates tänasest (17. juulist – toim.) kuni 24. juulini linnaosavanem (Lukk) ka puhkuse on vormistanud. Selleks, et seda tüüpi küsimusi vältida, ma arvan, et see on igati mõistlik;" lausus Ossinovski.

"Ja kaugtöö puhul me siiski eeldame, eriti juhtide puhul, et see ei ole pikaajaliselt kuskilt teisest riigist tehtav, vaid pigem paindlik võimalus üksikuteks päevadeks," lisas linnapea.

Ossinovski sõnul on tal kavas Lukiga sel teemal rääkida. "Eks ma vestlen linnaosavanemaga, kuna see informatsioon ka minul on uus. Ja eks ma sedasama hoiakut väljendan ka temale, et ma arvan, et on mõistlik sellistel puhkudel siiski vormistada puhkus," lausus Ossinovski.

Ossinovski lisas, et ta ei arva, et Lukk oleks vähe töötunde panustanud oma töösse. "Aga avalikus teenistuses on ka see oluline, et asjad paistaksid õiged välja, Ja kui inimene on sisuliselt puhkusel ja postitab seal puhkusepilte, siis ma arvan, et selleks on avalikus teenistuses ette nähtud puhkus," lausus ta.

Abilinnapea ja Eesti 200 Tallinna piirkonna juht Aleksei Jašin ütles ERR-ile, et kuivõrd Luki tööülesanded on täidetud, siis tema seega juhtumis probleemi ei näe.

"Kaugtööst on saanud tänapäeva maailmas ammu reaalsus. Renate Luki tööülesanded on alati kohusetundlikult täidetud. Seda ka viimastel nädalatel. Kasutan võimalust ja kiidan kolleegi, kes on üks töökamatest uue põlvkonna poliitikutest, keda isiklikult tunnen," lausus Jašin.

"Reformierakonna korraldatud korralagedus ja populistlik valimiskampaania Tallinnas pani meid kõiki puhkuseid katkestama ja nende tekitatud probleemi lahendama," lisas ta.

