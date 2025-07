Kohtla-Järvel vaidlevad kaks erakonda oma liidu nime pärast

Kohtla-Järvel tõotab tulla pingeline valimisvõitlus. Ilma Vene kodaniketa on valijaid 6000 võrra vähem ja iga hääl on väga väärtuslik. Kaks valimisnimekirja vaidlevadki juba nime pärast.

Kohalike valimiste uustulnukaks on erakond KOOS. Valimistele minnakse pea kõigis maakonna suuremates linnades. Kohtla-Järvel loodetakse mittekodanike häälte abil hõivata kolmandiku volikogu kohtadest.

"Kui "hallid passid" sel aastal lähevad valimistele, siis ma arvan, et hea tulemus võib tulla," ütles erakonna KOOS Ida-Virumaa piirkonna esimees Margus Liiva.

Sõbraliku välispoliitika ja traditsiooniliste pereväärtuste eest seisva erakonna mureks on valimisliit "Kohtla-Järve - me oleme koos". Sõna "koos" kasutamine valimisliidu nimes võib erakonna valijaid eksitada.

"Inimesed hakkavad vaatama, et mingid mitte-eestlased, kes ei räägi eesti keeles ja saavad eesti keelest halvasti aru. Nad võivad segamini minna ja hakatakse valesti valima," sõnas Liiva.

Ühe valimisliidu asutajatest Vitali Borodini arvates võiks erakond KOOS sisuliste asjadega tegelda, mitte nime pärast vaielda.

"Muidugi on see juhus. Seda enam, et me registreerisime oma nimekirja palju varem kui nemad. Pigem võiks linnaelanikele meenutada mitte nimes esinevaid nüansse, vaid seda, mida nad võiksid kohaliku elu edendamiseks pakkuda," lausus valimisliidu "Kohtla-Järve – me oleme koos" asutaja Vitali Borodin.

Valimisliidu Restart Kohtla-Järve juht Jaanek Pahka möönab, et sõna "koos" kahe nimekirja nimetuses võib valijaid eksitada, kuid kokkuvõttes ei muuda see midagi. Restart läheb valimisi võitma, protestivalimistesse Jaanek Pahka ei usu.

"Mis puudutab valimisaktiivsust, siis ma väga ei taha uskuda, et neid protestihääli, millest on räägitud, neid väga palju tuleb. See peaks olema midagi väga eriskummalist, et kui Kohtla-Järvel tuleb 50 protsenti valijaid valima," ütles Pahka.

Eelmistel kohalikel valimistel käis Kohtla-Järvel valimas 39 protsenti valijatest.