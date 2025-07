Briti valitsus andis rohelise tule uue tuumajaama rajamiseks

Lepingu kohaselt on Briti valitsus 44,9-protsendilise osalusega projekti suurim aktsionär. Projekti aktsionäride hulka kuulub ka Prantsuse riigile kuuluv energiafirma EDF.

Sizewell C rajatakse Inglismaa idaossa ja see läheb maksma umbes 44 miljardit eurot.

"Järgmise põlvkonna avalikult omatava puhta energia pakkumine on meie energiajulgeoleku ja majanduskasvu jaoks ülioluline," ütles Briti rahandusminister Rachel Reeves.

Sizewell C on vaid teine ​​uus tuumajaam, mis Suurbritanniase enam kui kahe aastakümne pikkust pausi ehitatakse. Esimene on Hinkley Point C jaam, mille ehitust on saatnud viivitused.

Hinkley Point C peaks praeguse prognoosi kohaselt tööle hakkama 2030. aastal.