Kristina Kallas: Ossinovski muudab päeva pealt oma positsioone

"Ei olnud sellist kokkulepet. Kui tuli jutt sellest, et Reformierakond tahab koalitsiooni tagasi tulla, siis mina isiklikult rääkisin Jevgeni Ossinovskiga ja ütlesin Jevgenile, et sa saad ju aru, et meie lasteaia kohatasu kaotamist ei toeta ja me ei hääleta selle poolt. "Jaa-jaa, ma saan sellest aru, see on väga mõistlik, ma saan teie positsioonist aru. Laske linnavalitsusest see läbi, laske see volikogusse ja küll see volikogus läbi hääletatakse." See on sõna-sõnalt minu vestlus Jevgeni Ossinovskiga sel hetkel, kui Reformierakond tahtis koalitsiooni tagasi tulla," ütles Kallas ERR-ile.

"Linnavalitsuses alguses me arvasime, et me hääletame vastu, siis me mõtlesime, et ok, laseme selle linnavalitsusest läbi, Jašin (Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin - toim.) jäi neutraalseks, meie omad jäid neutraalseks linnavalitsuse hääletusel. Läks volikogusse ja kõik teadsid, et me hääletame vastu. See oli algusest peale neile öeldud, et meie seda ei toeta. See on põhimõtteline küsimus olnud meie jaoks algusest peale, me pole mitte kordagi oma positsiooni muutnud," lisas ta.

Jevgeni Ossinovski ütles aga teisipäeval ERR-ile, et kokkulepe koalitsioonis algas ühest tema kirjast. "Selle kokkulepe sisu oli see, et koalitsioon võtab vastu hulga otsuseid, mis meil olid kokku lepitud, ja võtab need vastu koalitsiooni tegevuse tulemusena, mitte opositsiooniga koostööd tehes. Eesti 200 võis seda mitte toetada, mitte hääletada selle poolt, aga seda, et nad in corpore sellele vastu hääletavad, seda meie kokkuleppes ei olnud," lausus Ossinovski.

"Seda seal kirjas ei ole, et koalitsiooni häältega. Ma ei ole seda teksti muidugi näinud, ma ei tea, millest ta räägib. Aga seda kokkulepet, et koalitsiooni häältega, seda kokkulepet ei ole olemas. Nemad arvestasid opositsiooni häältega, nad arvestasid Keskerakonna ja EKRE häältega ja selle arvestusega nad seda tegid," kommenteeris Kallas.

"Mingit sellist kokkulepet, et me oleme neutraalsed, et me ei hääleta – sellist kokkulepet ei olnud. Oli teada, et nemad plaanivad seda läbi hääletada opositsiooni häältega," lisas Kallas.

Kallas ei osanud öelda, miks Reformierakonna Tallinna juhtpoliitikud ja Jevgeni Ossinovski eelnõu läbikukkumises Eesti 200 süüdistavad.

"Eile Jevgeni Ossinovski süüdistas Keskerakonda, täna ta on otsustanud hakata süüdistama Eesti 200. Eile ta meid ei süüdistanud. Eile ta Delfis ütles, et Eesti 200 puhul oli teada, et nad hääletavad vastu. See oli tema lause. Aga et Keskerakond pidi hääletama poolt. Täna tal on teine arvamus. See on puhas poliitmängurlus, mis toimub. Seda on kurb vaadata," rääkis Kallas.

"Siin tegelikult ei ole küsimus lasteaia kohatasudes. Tuuakse ohvriks see lasteaia kohatasu küsimus ja alusharidus. Meie jaoks on haridusega mängimine täiesti aktsepteerimatu. Ma ei tea, kuidas siit edasi minna," lisas ta.

"Linnapea muudab päeva pealt oma positsioone, Reformierakond mängib puhtalt võimumänge. Me ei ole Eesti ühiskonnas kordagi arutanud, mis mõju on alusharidusele kohatasu kaotamisel," sõnas Kallas.

Kallas tegi Tallinna koalitsioonipartneritele üleskutse asuma läbi arutama, millist mõju omab lasteaia kohatasu Tallinna alusharidusele.

"Me pole kordagi avalikkuses arutanud selle üle, millist mõju avaldab alushariduse kvaliteedile pikas plaanis "tasuta" lasteaed. Muidugi ei ole see tasuta, seda näitas ka eilne volikogu hääletus, sest vastu hääletama hakati ideele sel hetkel, kui selgus, kes see teine on, kes selle kinni peaks maksma – üürimajade elanikud, koolide IT-teenindajad. Me pole kordagi arutanud, kas "tasuta" lasteaed leevendab üldse perede olukorda võrreldes tänase elukallidusega. Me pole arutanud, kas tegelikult toob see üldse soovitud muutuse laste kasvatamise kulude langemisse," lausus Kallas.

Tallinna linnavolikogus kukkus esmaspäeval läbi lasteaia kohatasu kaotamine, sest Keskerakond, EKRE ja Eesti 200 ei hääletanud selle poolt. Määruse eelnõu poolt hääletas 37 linnavolinikku, vastu oli samuti 37. Eelnõu läbikukkumises süüdistavad nii Reformierakond kui ka SDE erakonda Eesti 200, kes nende sõnul taganes koalitsiooni kokkuleppest.