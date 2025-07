Tallinna võimukriis jätkub: Reformierakond ja SDE peavad reetjaks Eesti 200

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatusse kuuluv Õnne Pillak tõdes, et arutelu alla tuleb teiste küsimuste kõrval ka praeguses Tallinna koalitsioonis jätkamine. "Eks me peame rääkima kõigest. Eks meil ka nii juhatuses kui ka fraktsioonis on inimestel erinevad arvamused. Ma ei oska täna öelda, mis me lõpuks teeme," ütles Pillak ERR-ile.

Pärast esmaspäevast volikogu istungit tagasi astunud reformierakondlasest abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles samal õhtul "Aktuaalsele kaamerale", et peab süüdlaseks erakonda Eesti 200.

"Me arvestasime, et Eesti 200 hääletab poolt. Siis selgus, et me peame leppima sellega, et nad on lihtsalt erapooletud. Ka siis oleks see pilt kuidagi kokku tulnud. Ometi, kuigi me tegelesime teise lisaeelarvega, mis justnimelt neid Eesti 200 tõstatatud küsimusi lahendab, siis sellegi poolest see juhtimiskriis on jõudnud uude faasi," lausus Pere.

Pere ei osanud öelda, kas praegune linnavõim oktoobrini kestab.

Ka Õnne Pillak ütles, et nelja osapoole vahel sündis viimaste nädalate jooksul kokkulepe, et lasteaia kohatasu kaotamine saab volikogus tehtud. "Jah, üks koalitsioonipartner (Eesti 200 - toim.) sisuliselt seda otsust ei toetanud, aga kokkulepe oli see, et me saame selle teha, kuid nad valisid Keskerakonna ja EKRE-ga koostöö, ja hääletasid lihtsalt kohatasu kaotamise maha," lausus Pillak.

Pillaku sõnul oleks piisanud sellest, kui Eesti 200 ei hääleta vastu, aga ka näiteks mitte poolt.

"Siin tuleb neljakesi istuda maha ja omavahel saada aru, mis tegelikult toimub ja milline see koalitsiooni tervis nüüd on," lisas ta.

Jašin: erapooletuks jäädes oleks populism läbi läinud

Eesti 200 abilinnapea ja Tallinna piirkonna juht Aleksei Jašin ütles, et Eesti 200 kokkuleppeid ei rikkunud.

"Eesti 200 jäi oma põhimõttele kindlaks. Me oleme avalikult algusest peale öelnud, et me ei toeta seda ja seisame lasteaia kohatasu populismile vastu. Seda me kinnitasime ka eile volikogus," ütles Jašin.

"Eesti 200 on oma partnereid teavitanud ka eilse volikogu hääletuse osas. Oleme välja toonud, et kõikides teistes punktides, me hääletame täpselt kokkulepete kohaselt, täpselt nii, nagu koalitsioon on seda arutanud ja ette valmistanud," lisas Jašin.

Jašin rõhutas, et Eesti 200 oli kohatasu kaotamisele vastu juba juunikuus.

Miks aga ei saanud jääda Eesti 200 retoorikas eitavale positsioonile ning hääletusel koalitsiooni tervise huvides erapooletuks jääda, nagu eeldas Reformierakond?

"Mis puudutab seda, et justkui kui sa jääd erapooletuks, siis on võimalik seda vastumeelt ka avaldada... Vabandust, see on mingi poliitiline mäng ja kui inimesed ei suuda põhimõtetele kindlaks jääda või ei saa sellest aru, siis see on nende probleem. Kui me oleks jäänud erapooletuks, oleks populism Tallinna volikogus eile läbi läinud," kommenteeris Jašin.

ERR küsis üle, kas koalitsioonis oli siis kokkulepe, et Eesti 200 pidi jääma selles küsimuses erapooletuks.

"See, et me kindlasti ei hääleta selle poolt ja me ei toeta lasteaia kohatasu kaotamist, oli igal hetkel nii avalikkusele kui ka koalitsioonipartneritele kommunikeeritud. Mis puudutab konkreetset hääletust, siis koalitsioonipartnerid said sellest teada mõned päevad enne, et kuidas täpselt need hääled lähevad. Aga vabandust, see et me ei toeta ja oleme vastu, mida me kuu aega meedias välja ütlesime, see kõik on kooskõlas selle hääletusega, mis eile volikogus toimus," vastas Jašin.

Jašini sõnul ootab Eesti 200 nüüd Reformierakonna reaktsiooni. "Kas soovitakse jätkata võimukriisi ja võimuvõitluse lainel, kas soovitakse eskaleerida, et see poliitteater suvel oleks veelgi rumalam. Või on soov kuidagi see olukord vaikselt kokku tõmmata," lausus Jašin.

Ossinovski: Eesti 200 lubas hääletusel mitte osaleda

Tallinna linnapea ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Jevgeni Ossinovski ütles ERR-ile, et peab samuti Eesti 200 kokkuleppe rikkujaks.

"Eilsel volikogu istungil oli koalitsiooni kokkuleppe kohaselt hulk eelnõusid, mille osas meil oli kokkulepe, et need võetakse vastu ja see õnnestus pea sajaprotsendiliselt, välja arvatud siis lasteaia kohatasu kaotamise eelnõu puhul, mille osas üks koalitsioonipartner, kes oli lubanud hääletusel mitte osaleda, otsustas hääletada sellele vastu," rääkis Ossinovski.

"Meie kokkulepe koalitsioonis algas minu ühest kirjast. Selle kokkulepe sisu oli see, et koalitsioon võtab vastu hulga otsuseid, mis meil olid kokku lepitud, ja võtab need vastu koalitsiooni tegevuse tulemusena, mitte opositsiooniga koostööd tehes. Eesti 200 võis seda mitte toetada, mitte hääletada selle poolt, aga seda, et nad in corpore sellele vastu hääletavad, seda meie kokkulepe osas ei olnud," lausus Ossinovski.

"Erakond (Eesti 200) otsustas, et selles küsimuses on mõistlik olla printsipiaalne, aga selle hinnaga, et varem kokku lepitud koalitsiooni toimimismudel sellega satub löögi alla," sõnas Ossinovski.

Ta lisas, et opositsiooni kuuluv Keskerakond haistis võimalust koalitsioonile või Reformierakonnale kätte maksta ja hääletas samuti vastu.

Ossinovski näeks praeguse valitsuskoalitsiooni jätkamist ning tema sõnul tuleb otsida viise, kuidas oleks võimalik edasi liikuda.

Tema sõnul ei ole välistatud, et järgmisel linnavolikogu istungil augustis uuesti lasteaia kohatasu kaotamise küsimust päevakorda tuleb. "Läheme nii-öelda teisele katsele, arvestades, et Reformierakonna samasisuline eelnõu on tegelikult linnavolikogu menetluses olemas. Põhimõtteliselt on see variandina veel laual, aga need arutelud on veel väga värsked," lausus Ossinovski.

Kas Sõõrumaast võiks saada Reformierakonna abilinnapea?

ERR küsis Õnne Pillakult, et kui Reformierakond otsustab koalitsioonis jätkata, siis kas nende uus abilinnapea võiks olla Urmas Sõõrumaa, keda Reformierakond veel veidi aega tagasi soovis linnapeana näha.

"See on kelmikas spekulatsioon. Aga me ei ole seda arutanud. Me ei ole isegi seda arutanud, kas me praegu selle abilinnapea koha üldse omalt poolt täidame või ei täida. Valimisteni on jäänud üksikud kuud. Et kas me sinna üldse saadame uue inimese, kellel ei ole ju ka normaalset sisseelamise aega," rääkis Pillak.

ERR saatis teisipäeval Reformierakonna Tallinna piirkonna juhile Pärtel-Peeter Perele küsimused selle kohta, mis saab edasi Tallinna koalitsioonist, kellest saab uus Tallinna abilinnapea ja kas Pere jätkab Tallinna piirkonna juhina, ent Pere ei soovinud nendele vastata. Kommentaaridest keeldus ka Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Martin Kukk.

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles ERR-ile, et olukord koalitsioonis vajab arutamist, ent Isamaa pooldab valimiste-eelsel ajal linnajuhtimises stabiilsust.

"Tuleb ausalt kuni finišijooneni vastu pidada. Antud juhul ma ei oota, et Reformierakond poliitmängurlusega edasi läheb. Ma loodan, et nad on teinud järeldused sellest suvisest kahekuisest edasi-tagasi peataolekust ja et nüüd otsustatakse ikkagi koos vastavalt kokkulepetele finišijooneni jõuda," kommenteeris Solman.

Solman ütles, et lasteaia kohatasu kaotamise läbikukkumine oli põhjustatud erakondade tehnilistest möödarääkimistest. "Linn vajab vastutustundlikku juhtimist ja omavahelised nägelemised tuleb jätta seljataha," sõnas Solman.

Tallinna linnavolikogus kukkus esmaspäeval läbi lasteaia kohatasu kaotamine, sest Keskerakond, EKRE ja Eesti 200 ei hääletanud selle poolt. Määruse eelnõu poolt hääletas 37 linnavolinikku, vastu oli samuti 37.