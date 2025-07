Norstati reitingud: Reformierakond kaotas veel toetust

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat erakondade toetuse uuring näitab, et Reformierakonna populaarsus on nelja nädala keskmisena langenud 12,2 protsendile. Eraldi viimase nädala lõikes on valitsuse juhterakonna toetus 10,1 protsenti.

Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,8 protsendipunkti võrra ning on alates juuni keskpaigast langenud viie protsendipunkti võrra ja pole Norstati küsitlustes varem nii madal olnud.

Isamaad toetab 28,3 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 18,2 protsenti ja Keskerakonda 17,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 16. juunist 21. juulini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist kodanikku.

Kolme kõige populaarsema erakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Isamaa edu EKRE ees on 10,1 protsendipunkti ning Keskerakond jääb EKRE-st 0,9 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond (12,2 protsenti), SDE (12,2 protsenti) , Parempoolsed (5,7 protsenti) ning Eesti 200 (3,2 protsenti).

Erakondade toetus Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut / Norstat

Koalitsioonierakondi toetab kokku 15,4 protsenti ning riigikogu opositsiooni erakondi 76 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus pole Norstati küsitluses varem kordagi nii madal olnud.

Kord kuus küsib Ühiskonnauuringute Instituut lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal leiab 22 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 71 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. 18 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 62 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama.

Uuringu tulemustes on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (28,3 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,72 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,67 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.