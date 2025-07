Sutt teeb ettepaneku uue taastuvenergia vähempakkumise korraldamiseks

"Eeldatavalt paari nädala jooksul saame valitsuses heaks kiita, et korraldame vähempakkumise mahus 1 TWh aastas koos võimalusega suurendada seda vähempakkumise mahtu kahe teravatt-tunnini aastas, kui huvilisi on rohkem," ütles Sutt neljapäeval valitsuse istungi järgsel pressikonverentsil.

Vähempakkumise kriteeriumid on tema sõnul samad, mis olid 2023. aastal toimunud eelmisel vähempakkumisel: maksimaalne toetusmäär on 20 eurot megavatt-tunni kohta ja hinnatase ehk lagi, kus veel toetust võib saada, on 45 eurot megavatt-tunnist.

"45 eurot megavatt-tunnist on olnud väga tavapärane elektri hind enne, kui meil algas energiakriis," rõhutas Sutt.

Rääkides vähempakkumise võimalikust kulust, ütles minister, et kui tuleks ka kahe teravatt-tunni jagu pakkumisi, jääks ministeeriumi hinnangul aastane kulu kuni 20 miljonit euro piiresse, kuid see see summa võib olla ka väiksem.

"Oluline on ka see, et me anname piisavalt aega nende pakkumiste esitamiseks – tähtaeg jääb järgmise aasta veebruari keskpaika, siis on investoritel võimalik oma kaalutlusotsused teha ja oma pakkumised esitada," ütles Sutt.

Minister rääkis, et kui ka taastuvenergia tasu ulatubki aastas 20 miljoni euroni täiendava vähempakkumise tulemusena, siis võrreldes praeguse taastuvenergia tasuga uues olukorras taastuvenergia tasu maht väga palju ei muutu, sest olemasolevad projektid lähevad juba selle alt välja.

"Ehk et kui praegu on taastuvenergia tasu 82 eurot megavatt-tunni kohta, kui ma nüüd ei eksi, siis ta oleks suurusjärk 87. Nii et see vahe on üsna pisikene," tõdes ta.