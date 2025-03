Eesti taastuvenergiafirmad ootavad riigilt suuremat selgust

Kui meretuulepargid on lükkunud tulevikku, siis valitsus on lubanud, et juba järgmisel kuul peaks algama maismaatuuleparkide toetuste vähempakkumine. Eesti suurimad taastuvenergia tootjad Utilitas ja Enefit Green on oksjoni osas äraootaval seisukohal.

"Kindlasti ootame siin selgust, sest oleme ausad - viimase aasta jooksul on plaanid omajagu muutunud. Algselt aastataguselt 8 teravatt-tunnisest mahult nii maismaale kui merele, on maht kahanenud. Kindlasti ootame uut infot valitsuselt," sõnas Utilitas Windi juhatuse esimees Rene Tammist.

"Meil on märgatav arendusportfell, millega võiks sinna osalema minna, aga see sõltubki suuresti sellest, et millised need osalemise tingimused tulevad. Näiteks millised on need ajaraamid, mille sees peab pargid valmis saama," sõnas Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja.

Nii Tammisti kui ka Aguraiuja sõnul suurendab umbusku asjaolu, et eelmise oksjoni tuulepargid ei saa lubatud tähajaks, 2027. aastaks, valmis.

"Ei ole ettenähtud ajaks, mis on selle aasta suvi, ka ehituslubasid projektidele suure tõenäosusega tulemas planeeringumenetluse venimise tõttu. Ja kui need tingimused kantakse samamoodi üle, siis see võib kujutada ohtu uuele vähempakkumisele," sõnas Aguraiuja.

"Kavandatud ajaraamis neid tuuleparke tulemas ei ole. Ja need tingimused, mille alusel siis saaks tulevasi parke rajada-arendada, on ilmselgelt tänases olukorras, kus paljudes omavalitsustes vastustatakse maismaatuuleparkide planeeringuid, enam kui küsimärgi all," rääkis Tammist.

Kliimaministeerium on aprilliks vähempakkumise materjale ette valmistamas, aga lõpliku otsuse teeb valitsus.

"Meie oleme näinud, et huvi on väga suur, arendajaid Eestis nii maismaal kui ka merel on palju. Maismaal, oli neid üle kümne, eraldi küsimus on neil loomulikult planeeringute liikumine, aga ka see on üks töövoog, millega riik aktiivselt tegeleb," ütles kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga.

Praegu on tuuleparkide koguvõimsus 700 megavatti. 2030. aastaks peaks tulema võimsust juurde veel 2000 megavati jagu. Uiga sõnul on mõlema oksjoni eesmärgid parkide rajamisel saavutatavad.