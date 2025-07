ERR Brüsselis: EL-i tollimaksud USA-le hõlmaksid nii viskit kui ka mootorrattaid

Euroopa Komisjon loodab, et USA-ga õnnestub peagi sõlmida kaubanduskokkuleppe. Juhuks kui see ei õnnestu, otsustas Euroopa Liit kehtestada uued endapoolsed tollimaksud Ameerikale. Vastumeetmed jõustuvad automaatselt 7. augustil, kui enne seda kokkulepet ei saavutata.

Euroopa Komisjon loodab lähiajal sõlmida põhimõttelise leppe, mis lõpetakse pool aastat kestnud kaubandusvaidlused Ameerika Ühendriikidega.

"Me arvame, et see tulemus on käeulatuses. Me töötame kogu oma jõuga, et see Euroopa Liidu kodanike, ettevõtjate ja tarbijate jaoks saavutada," sõnas Euroopa Komisjoni kõneisik Olof Gill.

Tõenäoliselt tähendaks see, et Euroopa Liit neelab alla 15-protsendilise tollimaksu oma toodetele. Valmistudes juhuks, et kokkulepe sõlmimine jälle luhtub, toetasid liikmesriigid komisjoni plaani panna valmis Euroopa enda tollimaksude nimekirja 93 miljardi euro väärtuses USA-st pärit toodetele.

"See sisaldab Burboni viskit ja Harley Davidsoni mootorrattaid ja nii edasi. Need on põhimõtteliselt tooted, mida Ameerika on kasumlikult Euroopasse eksportinud ja mis ei ole olulised tootmissisendid Euroopa tootmises," lausus välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika juht Jüri Seilenthal.

"Need vastumeetmed jõustuvad automaatselt 7. augustil, kui enne seda kokkuleppele ei jõuta," lisas Gill.

Vastumeetmeid ei toetanud vaid Ungari. Euroopa võiks vastata veel karmimalt ning üha rohkem räägitakse taas meetmest, mida Brüsseli ajakirjanikud kutsuvad "Euroopa kauabanduskahuriks".

"Tegu on sunnimeetmete vastase instrumendiga, mis põhimõtteliselt töötati omal ajal välja selleks, et Euroopa Liidul oleks võimalik võtta legaalseid meetmeid, kui mõni autoritaarne kaubanduspartner üritab sundida Euroopa Liitu oma poliitikat muutma," ütles Seilenthal.

"Siis me saame vastutavale osapoolele öelda, et me oleme tuvastanud selle sunni ja palun lõpetage. Kui seda ei juhtu, saame astuda järgmised sammud. Kuid iga sammu puhul on väljapääs. Teisisõnu eesmärk on heidutus, heidutus, heidutus," rääkis Gill.

Mõned aastad vana meedet ei loodud mõttega, et seda oleks üks hetk vaja USA vastu. Selle kasutamist on kaalunud ka näiteks Prantsusmaa. Eesti kannustab ettevaatlikusele.

"Meie leiame, et see on teema, mida peaks veel natuke arutama, sest seda instrumenti varem kasutatud ei ole. Sellega võiks olla äärmiselt ettevaatlik," lausus Seilenthal.

Praegu selle kasutamiseks plaani ka pole.

"Meil ei ole kavatsust esitada veel võimalike vastumeedete ettepanekuid enne 1. augustit, mis on läbirääkimistele USA poolt seatud tähtaeg. Sellele vaatamata valmistume kõikideks olukordadeks. Kõik võimalused on laual," sõnas Gill.