Allikad: ka EL proovib sõlmida USA-ga 15-protsendise tollilepingu

Praegu soovib EL sõlmida kokkulepet, mis peegeldaks USA ja Jaapani vahel sõlmitud kokkulepet. Leppe kohaselt langetatakse ka Jaapani autodele kehtestatud tollimaks 25 protsendilt 15 protsendile.

Kui aga läbirääkimised ebaõnnestuvad, rakendab EL vastumeetmeid. Euroopa diplomaadid ütlesid, et liikmesriigid kiitsid neljapäeval heaks 93 miljardi euro suuruse vastutollide paketi USA kaupadele, mis hakkaksid kehtima 7. augustil juhul, kui kaubanduskõnelused tollimaksude üle Ühendriikidega peaksid nurjuma

Nimekiri hõlmab ka eelnevalt kokku lepitud tollimakse, mis kehtiksid 21 miljardi euro ulatuses USA kaupadele.

Viimastel päevadel on olnud siiski märke, et Brüssel ja Washington lähenevad kokkuleppele, mis näeks ette üldist 15-protsendist maksu EL-i kaupadele. Ka Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron avaldasid hiljuti lootust, et kokkulepe on veel võimalik.

Kokkuleppe sõlmimise tähtaeg on 1. augustil.