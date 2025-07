Sigade Aafrika katku tõttu läheb Raplamaal hukkamisele 4000 siga

Farmile on seatud kitsendused ehk farmist ei tohi sigu välja viia ega juurde tuua, ühtlasi on ranged nõuded inimeste ja transpordi liikumisele, teatas põllumajandus- ja toiduamet. Amet palub kõigilt ettevõtte osas mõistmist ja ametnikele töörahu olukorra lahendamisel.

Teade sigade haigestumisest jõudis põllumajandus- ja toiduametini reedel.

"Sigade Aafrika katku tekitaja leidu kinnitavad laboratoorse uuringu tulemused laekusid hilja õhtul. Taudi tõttu tuleb hukata kõik farmis peetavad sead, sest muul viisil levikule piiri panna ei ole võimalik," ütles PTA põhja regiooni juhataja Imbi Silde.

Amet juhib tähelepanu, et taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult PTA volitatud isikud ning farmi ümbruses võib liiklus olla häiritud.

"Kümne kilomeetrisesse piirangutsooni farmi ümbrusesse jääb veel üks ettevõte, kus peetakse sigu ning millele seatakse võimaliku taudi leviku ära hoidmiseks samuti piirangud loomade ja nende pidamisega seotud materjalide liikumisele. Võimalikud taudistunud ettevõttest pärinevate sigade liikumised ja kontaktsed ettevõtted on välja selgitamisel ja vajadusel seatakse neile asjakohased piirangud," rääkis Silde.

Pärast loomade hukkamist ja ära vedu korraldab PTA farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik hoonetes seapidamisega uuesti alustada.

Taudi tõttu surnud ja hukatud sigade ning hävitamisele suunatud materjalide eest saab taotleda kompensatsiooni.

Frank Kutteri juhatuse liige ja turundusjuht Johanna Maripuu sõnul ootavad ettevõtet ees keerulised ajad nii finantsiliselt kui ka emotsionaalselt.

"Täpsemalt ei oska öelda, kuidas, aga paar päeva tagasi tuvastati kuskil kilomeetri või kahe kilomeetri raadiuses meie farmist metsseal seakatk. Praktika näitab, et kui see katk on nii lähedal, siis potentsiaal, et ühel päeval on see farmis, on väga suur. Järgmine periood tuleb väga keeruline finantsiliselt ja majanduslikult, ka emotsionaalselt on meil kõigil väga raske. Päev korraga vaatame ja toimetame koostöös PTA-ga, et võimalikult hästi sellest kriisist välja tulla," lausus Maripuu "Aktuaalsele kaamerale".

SAK ei ole nakkav teistele loomaliikidele ja inimestele, küll aga võivad nad haigust edasi kanda, kui puutuvad kokku viirusega nakatunud materjalidega. Viirust levitab haigestunud loom, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete ja muu abil, kui neid pole hoolikalt puhastatud ja seejärel desinfitseeritud.

Viimane SAKi kolle kodusigadel tuvastati 24. juulil Tartumaal, Porkna talus, kus hukati üheksa kodusiga. Kokku on käesoleval aastal hukatud või hukatakse üle 12 000 kodusea. 25. juuli seisuga on SAK diagnoositud 64 metsseal.

Kõik SAKi puhangud Eesti kodusigadel alates epideemia algusest on diagnoositud suveperioodil, ajavahemikus juunist septembrini.