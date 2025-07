Meta lubab uue EL määruse tõttu keelata oma platvormidel poliitreklaami

Meta teatas reedel, et ei luba oktoobrist oma platvormidel poliitilisi, valimisi ja sotsiaalseid teemasid puudutavaid reklaame.

Oktoobrist jõustub mullu vastu võetud Euroopa Liidu poliitilise reklaami läbipaistvuse määrus, mis kehtestab reeglid, kuidas veebiplatvormid võivad poliitilist sisu kasutajatele esitada.

Poliitreklaami määrusega soovib Euroopa Liit takistada info manipuleerimist ja välist sekkumist valimistesse, samuti isikuandmete töötlemist poliitilise reklaami hüvanguks.

Meta samm on kooskõlas ettevõtte viimase aja üha teravama suhtumisega Euroopa regulatsioonidesse, mille tehnoloogiahiid on võtnud alates Donald Trumpi tagasi valimisest. Metast on saanud üks suurimaid kriitikuid Euroopa Liidu digireeglitele.

Meta hinnangul toob määrus kaasa tõsiseid operatiivseid väljakutseid ja õiguslikku ebakindlust, mistõttu ei soovi platvorm enam poliitreklaame oma platvormidel edastada.

Piirang puudutab vaid reklaame, valijad ja kandidaadid saavad Meta platvormidel endiselt teha postitusi ja arutada poliitikasündmusi.

"Me usume endiselt, et veebipõhine poliitiline reklaam on tänapäeva poliitikas oluline vahend, ühendades inimesi olulise informatsiooniga poliitikutest, kes neid esindavad, ja kindlustamaks, et kandidaatidel on taskukohane viis jõuda nende publikuni," teatas ettevõte.

Ka Google teatas möödunud aastal, et lõpetab poliitiliste reklaamide edastamise enne kui regulatsioon jõustub.

"Taas näeme Euroopa regulaatoreid eemaldamas populaarseid tooteid ja teenuseid turult, vähendamas valikut ja konkurentsi," teatas Meta.

Euroopa Komisjonil on parajasti ka käimas mitu uurimist Meta tegevusse ning kas ettevõte rikub digiturgude määrust.

Juuli alguses teatas Meta ka, et ei liitu Euroopa Liidu tehisaru koodeksiga, mis peaks aitama ettevõtetel järgida augustis jõustuvat tehisaru regulatsiooni.