Eksperdid: USA vägede vähendamine võib Euroopat rohkem motiveerida

USA kaitseministri Pete Hegsethi selle nädala sõnum Balti kolleegidele Ühendriikide vägede vähendamisest Euroopas ei olnud iseenesest midagi uut. Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul on seda räägitud viimased 15 kuni 20 aastat ja vägesid on ka juba vähendatud.

"Kõige olulisem nii Eesti kui mistahes teise Euroopa riigi jaoks on kõik see, mis on seotud USA tuumaheidutusega - see on NATO kõige olulisem ja tugevam heidutus ja seni kuni see ei ole kahtluse alla seatud ja seda aktsepteeritakse, et see toimib, siis see tagabki selle Euroopa kaitse kõige tõhusamalt. See on seotud tegevustega peamiselt Atlandi ookeanil," rääkis Saks.

Saksa hinnangul võidakse vähendada eelkõige neid komponente, mille pidamine on personalikulude tõttu kallis ja mille tähendus ei ole strateegiliselt kõige suurem.

"Tegelikult ei pruugi see Euroopale üldse kahjuks tulla, sest Euroopal on vaja oma kaitsevõimet oluliselt tugevdada ja olukorras, kus USA oma võimeid ei vähenda, tõenäoliselt see motivatsioon oleks palju väiksem," lausus Saks.

Sama mõtet väljendab ka riigikogu riigikaitsekomisjoni liige brigaadikindral erus Alar Laneman (RE). Tema sõnul on Euroopale kasulik ka see, kui USA pöörab suuremat tähelepanu Hiina ohjeldamisele, kes toetab otseselt või kaudselt Venemaa agressioonisõda.

"Ma arvan, et väga palju pole neid, kes usuvad, et mürsud Põhja-Koreast on ka päriselt Põhja-Koreast - see silt on Põhja-Korea oma, aga ma arvan, et me ei üllatu, kui selgub, et need olid hoopis mujalt - ühest teisest ja väga suurest riigist," sõnas Laneman.

Praegu pole selge, kuivõrd puudutab kärbe USA väekontingenti Eestis ja teistes Balti riikides.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) avaldas lootust, et USA Balti riikidest vägesid ära ei vii.

"Kõige mustem stsenaarium meie jaoks oleks see, kui nad ütleks Pentagonist, et Eestis on ca 600 kuni 700 sõjaväelast, Lätis-Leedus ka sinnakanti, see on nii vähe, et võtame nad välja sealt. See oleks väga halb stsenaarium, sest võib-olla me sõjaliselt palju nõrgemaks ei muutuks, aga poliitiliselt oleks see suur tagasilöök," ütles Stoicescu.