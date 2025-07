Erakond Koos loodab edu valimistel ka Maardus

Neli aastat tagasi võidutses kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Maardu linnas Keskerakond, kes kogus 66,9 protsenti häältest. Keskerakonnale järgnes 11,2 protsendiga valimisliit Maardu Hääl. Valimiste tulemusena asus Keskerakond linna juhtima.

Eelmistel valimistel Keskerakonnale veerandi häältest toonud Vladimir Arhipov sõnas, et erakond esitab linnapea kandidaadiks praeguse Maardu linnapea Aurika Sin-Kerra. Arhipov rõhutas, et kõiki muutusi tuleb linnas samm-sammult teha ning praegu läheb suurem osa ressursse koolide renoveerimiseks.

"Põhiküsimus on inimeste toimetulek. See on nagu ikka: maksud tõusevad, hinnad tõusevad ja inimesed vajavad sotsiaalset kaitset. Seepärast püüame me ka järgmisel aastal tõsta pensionäride sünnipäevatoetust ja suurendada igasuguseid toetusi, mis sotsiaalosakonnas ettenähtud on, ravimitoetus näiteks. See ongi suurim murekoht praegu, et inimesed käivad ja vaatavad, kus odavam kaup on. Et aidata inimesi," rääkis Arhipov.

Vladimir Arhipov Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Valimisliidu Maardu Hääl esindaja Nikolai Degtjarenko tõi probleemidena välja samuti koolide olukorra ning vajaduse inimesi toetada. Erakond soovib langetada lasteaedade kohatasu ning parandada mänguväljakuid. Degtjarenko sõnul soovivad nad uue programmiga linnaelanikke rohkem linna juhtimisse kaasata. Degtjarenko sõnul piirab praegune Maardu linna võim võimalusi inimestel oma arvamust avaldada.

"Alati, kui võim on ühtedes kätes, ei vii see mitte kuhugi. Selles mõttes, me näeme, et Keskerakonnal on totaalne kontroll linnavolikogus ja lõpuks on linnas päris palju probleeme," märkis Degtjarenko.

Degtjarenko usub, et Keskerakond seekord ainuvõimu ei saa.

"Seekord võivad valimised tuua volikokku ka Eesti erakondi, nii ka sotsid, Reformierakond, Isamaa, EKRE. Kõik saavad vähemalt ühe mandaadi volikogus. Kindlasti suureneb ka meie valimisliidu osalus," usub Degtjarenko.

Tulemus sõltub tema sõnul palju hääletusaktiivsusest.

"Me näeme, et üldiselt venekeelses linnas, nagu Ida-Virumaal ja Maardus on kogu aeg aktiivsus suhteliselt nõrgem ja väiksem kui naabervaldades, näiteks võrreldes Viimsiga, Rae vallaga, Jõelähtmega. Seetõttu sõltub kõik aktiivsusest."

Ida-Virumaa linnades oodatakse, et ka erakond Koos saab volikokku. Kohtla-Järvel loodab erakond hõivata kolmandiku volikogu kohtadest. Maardus meenutas kohalik esinumber Julia Smoli varasemat toetust erakonnale.

"Ma mäletan, et Maardu toetas meid eelmine kord. Väga tore, et inimesed hääletasid. Meil oli (Maardus) ikkagi 12 protsenti rohkem kui näiteks Lasnamäel," tõi Smoli välja.

Valimistele läheb erakond vastu ootuspäraselt. Smoli soovib end linnas toimuvaga kurssi viia ning kommenteeris mandaatide saamise soovi järgnevalt.

"Kui võimalik, palju. No kes teab. Ma ei tea. Jumal teab."