Trump von der Leyenile: tuuleenergia on pettus ja rikub maastikku

USA president Donald Trump andis pühapäeval Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga pressikonverentsi ning jõudis kritiseerida ka tuuleenergiat. Trump seletas pikalt ja laialt, et tuulikud rikuvad maastikku ning nimetas tuuleenergiat pettuseks.

Trump teatas kaubanduslepingust EL-iga ja selle raames nõustus EL ostma USA-lt 750 miljardi dollari eest energiat.

Trump andis siis talle omases stiilis pressikonverentsi, hüpates ühest teemast teisele ning jõudis lõpuks ka tuuleenergia kritiseerimise juurde.

Trump rääkis, et tuulikud rikuvad maastikku ning vajavad suuri toetusi.

"Kogu asi on pettus. See on väga kallis," rääkis Trump

Trump ütles, et Saksamaa proovis üle minna tuuleenergiale, kuid see ebaõnnestus neil. Ta ütles, et pole mõtet subsideerida selliseid energiaprojekte nagu tuulepargid.

"Energiaga teenid raha, mitte ei kaota raha. Aga mis veelgi olulisem, see rikub maastikku, see tapab linde," rääkis Trump.

Trumpiga koos viibis pressikonverentsil ka Ursula von der Leyen. Viimase juhtimisel tahab Euroopa Liit jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalse majanduseni.

Euroopa Komisjon tahab nii võidelda kliimamuutuste vastu ning Euroopa pikaajalise strateegia eesmärk on võtta üleilmsete kliima-meetmete teemal maailmas suunanäitaja roll.

Trumpi juhtimisel lahkus USA aga Pariisi kliimaleppest. Trumpi administratsioon tahab riigis suurendada hoopis fossiilkütuste tootmist ning kärbib keskkonnaeeskirju. Kriitikud muretsevad nüüd, et Trumpi administratsiooni tegevus kahjustab rahvusvahelist kliimakoostööd.