Eksperdid ei prognoosi Eestile suuri kaubanduskokkuleppe mõjutusi

Majandusminister Erkki Keldo hinnangul saavutati 15-protsendise kaubanduskokkuleppega esialgne stabiilsus, mida Euroopa vajas. Eestile Keldo sellest suurt mõju ei prognoosi.

"Positiivne kindlasti on see, et väga mitmed strateegilised kaubad on nullmääraga. Küll aga kindlasti on mure, kui jäävad mingid kaubad kõrgematele, nii et see hakkab mõjutama üldisi kaubandusvoogusi, aga nii nagu ka eksperdid on öelnud, et sellises määras tollimaksud üldist maailma kaubandusvoogu ei mõjuta. See Eestit pigem esialgu mõjutab kaudselt, kas läbi Saksamaa majanduse või näiteks Skandinaavia majanduse, kuna meie kaubavahetus Ameerikaga veel nii suur ei ole. Küll aga on kindlasti mõned tootegrupid, mis mingeid tollimakse ka Eestis maksma peavad hakkama," lausus Keldo.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor lisas, et 15-protsendine tollimaks kellelgi Euroopas konti murda ei tohiks. Kuna saksa autod ja prantsuse vein on niigi justkui luksuskaup, mida keskmine ameeriklane sageli ei vali, saab osa maksust veeretada tarbijate kaela, muutes hinnad kallimaks.

"Siin on öeldud, et oleksime võinud siin kevadel olla jõulisemad ja hakata vastutollidega ähvardama ja kõik selline, aga mis selle tagajärg oleks olnud? Selline pikaaegne suur tüli. Arvestades, et Euroopa Liit väga tahab, et Ameerika jätkaks siinse kaitse tagamist, siis mulle tundub, et lõpuks ikka langetati selline mõistlik valik," ütles Nestor.

Kuigi pinged USA ja Euroopa Liidu vahel kokkuleppe saavutamisega vähenesid, on Euroopa Parlamendi liikme Jüri Ratase hinnangul olukord kahe osapoole vahel siiski jätkuvalt turbulentne.

"Euroopa soov on tõesti olnud, et meie tollitariifid oleks null-null lahendusega ja igasugune muu lahendus on, ma arvan, et tegelikult sellisest mõistlikust, rääkimata ideaalsest olukorrast samm kaugemale. Eeskätt on Euroopal vaja transatlantilisi suhteid, kus me peame tegema selgeks, et tegelikult USA jalajälg ei peaks vähenema, ma räägin kaitsepoliitikas Euroopas, mida Trump tegelikult soovib teha, Ukraina toetamine. Ma arvan, et neid pingelisi teemasid jagub päris palju," ütles Ratas.