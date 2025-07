Juhatus suurendas riigikogu liikmete autokompensatsiooni

Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (Reformierakond) ütles ERR-ile, et tegemist oli riigikogu juhatuse konsensusliku otsusega, mis tugines kõigi parlamendifraktsioonide kompromissil.

"Seesama piirmäär, mis täna kehtib, ehk 450 eurot, see kehtib aastast 2015. Tol hetkel, kui see otsus tehti, moodustas see autokompensatsiooni piirmäär 43,6 protsenti riigikogu liikme kuluhüvitiste kogusummast. See otsus, mille juhatus langetas on sellest oluliselt madalam, ehk 35 protsenti. See on 8,6 protsenti madalam. Jah, absoluutsummana on ta suurem, põhjusel, et riigikogu liikmete kuluhüvitiste summa iseenesest on kasvanud. See on neli-viis aastat jutuks olnud ja nüüd parlamendifraktsioonid tõepoolest saavutasid kokkuleppe," rääkis Kivimägi.

Kivimägi rõhutas, et maksumaksja raha see otsus ei puuduta. "See ei puuduta maksumaksja raha sendi eestki. Selle otsusega ei suurendatud kuluhüvitise määra. Kriitikutele tuletaks meelde, et parlamendi see koosseis vähendas parlamendi liikmete kuluhüvitiste määra 30 protsendi võrra kuni selle koosseisu lõpuni," rõhutas Kivimägi.

Asja tegi oma sotsiaalmeedia lehel avalikuks riigikogu EKRE fraktsiooni liige Varro Vooglaid, kes väitis, et autokompensatsiooni suurendamine toimus Reformierakonna eestvedamisel.

"Riigikogu juhatus on võtnud Reformierakonna eestvedamisel keset suve vastu sümboolselt tähelepanuväärse otsuse — kui seni sai riigikogu liige kasutada endale auto liisimiseks (kasutusrendiks) kuluhüvitisi kuni 450 eurot kuus, siis nüüd suurendati määra 35 protsendini lubatud kuu kuluhüvitiste määrast ehk hetkeseisuga 553 euroni. Seda muidugi valjult ei kuulutata. Arusaadavalt, sest ajal, mil ülejäänud inimesed sunnitakse kontode arestimise ähvardusel maksma automaksu ning samal ajal tõstetakse kütuseaktsiisi ja käibemaksu, ei näe see sugugi hea välja," kirjutas Vooglaid.

"Varro Vooglaid valetab, kui ta ütleb, et Reformierakonna initsiatiivil. Selle pärast on väga piinlik tõepoolest," kommenteeris Kivimägi.

"Ma allkirjastasin selle reedel. Juhatuse kirjalik otsus tehti eelmise nädala kolmapäeval-neljapäeval. Ja kuna riigikogu esimees teatas mulle ametnike vahendusel, et temal ei ole nädala jooksul võimalik allkirjastada ühtegi dokumenti, siis mina tegin tema eest seda," rääkis Kivimägi.

"Kindlasti on inimesi, kes ei tahaks üldse maksta palka või ka kuluhüvitisi. Aga parlamendiliikmetel on oma töö teha ja pole põhjust eitada, et auto on üks vahend selle töö tegemiseks," lisas Kivimägi.