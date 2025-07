ERR Brüsselis: EL-i ja USA kaubanduslepe pole parim, vaid parim võimalik valik

Pühapäeva õhtul leppisid Šotimaal Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja USA president Donald Trump kokku 15-protsendilises tollimaksus. Sellega sündis kokkulepe atlandiülese kaubandusõja vältimiseks.

"Ma arvan, et see on suurepärane, et me tegime diili selle asemel, et mänge mängida ja võib-olla üldse mitte kokkuleppele jõuda. Ma lasen seda sul öelda, aga ma arvan, et see on suurim diil, mis on kunagi tehtud," lausus Trump.

"Me oleme leppinud kokku stabiilse 15-protsendilise tollimaksu suurele enamusele Euroopa Liidu ekspordist. See protsent kehtib enamikele sektoritele, sealhulgas autodele, pooljuhtidele ja ravimitele," sõnas von der Leyen.

Euroopa samaga ei vasta. Euroopa toodetele hakkab USA-s kehtima kõrgem tollimaks kui USA kaubale Euroopas. Mitte kõik liikmesriigid pole sellega rahul. Ka Komisjon tõdeb, et tulemus pole parim, vaid parim võimalik.

"See on selgelt parim võimalik kokkulepe, mis oli väga rasketes oludes saavutatav," ütles Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maros Šefcovic.

Kui Euroopa oleks püüdnud ennast kehtestada, oleks tugevam vastus toonud kaubandussõja, milleks Euroopal isu polnud.

"Kaubandussõda võib mõnele tunduda meelt mööda, aga sellega kaasneks tõsised tagajärjed. Vähemalt 30-protsendiline tollimaks lõpetaks põhimõtteliselt kogu atlandiülese kaubanduse," lisas Šefcovic.

Võiduna toob komisjon esile langust autotööstusele kevadel seatud tollimaksus.

"Me vähendame tollimakse meie autodele praeguselt 27,5 protsendilt 15 protsendile," ütles Šefcovic.

Veel pääsevad tollimaksudest lennukid ja lennukiosad, metallidele seatakse väiksema maksuga kvoodid ja ehk veel on võimalik ka erand Euroopa veinile ja konjakile. Nende erandite üle käivad veel detailsed läbirääkimised. Kuid üks on selge - aprillieelseid madalaid tollimakse enam Brüssel Trumpilt välja võidelda ei looda.

"On selge, et maailm, mis oli olemas enne 2. aprilli on kadunud," lisas Šefcovic.