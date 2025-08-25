Ursula von der Leyen: EL-i ja USA kaubanduslepe on tugev, kuigi mitte täiuslik

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaubanduskokkulepe on teadlik valik: stabiilsus ja prognoositavus eskalatsiooni ja vastasseisu asemel. Kui demokraatliku maailma kaks suurimat majandusjõudu ei oleks suutnud kokkuleppele jõuda, oleksid sellest võitnud Moskva ja Peking, kirjutab Ursula von der Leyen.

Iga päev ületab Atlandi ookeani rohkem kui 4,6 miljardi euro väärtuses kaupu ja teenuseid. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline aastane kaubandusmaht on kokku 1,68 triljonit eurot ning kahe kontinendi vahelised majandussuhted on suurimad maailmas. See on põhjus, miks eelmisel kuul saavutatud kokkulepe loeb.

Kokkuleppest on palju kirjutatud ning mõned asjad vajavad selgitamist. Kokkulepe on teadlik valik: stabiilsus ja prognoositavus eskalatsiooni ja vastasseisu asemel. Kujutage ette, et demokraatliku maailma kaks suurimat majandusjõudu ei oleks suutnud kokkuleppele jõuda ja alustaksid kaubandussõda. Sellest võidaksid ainult Moskva ja Peking.

Selle asemel sõlmisime kokkuleppe, mis on tugev, kuid mitte täiuslik.

Tollimaksud on siiski maksud tarbijatele ja ettevõtjatele. Need suurendavad kulusid, vähendavad valikuvõimalusi ja majanduse konkurentsivõimet. Kui kehtestaksime vastumeetmed, tekiks oht vallandada kulukas kaubandussõda, millel oleksid tagajärjed meie töötajatele, tarbijatele ja tööstusele. Igasuguse eskalatsiooni korral ei muutuks aga tõsiasi, et Ameerika Ühendriigid säilitaksid kõrgete määradega ja ettearvamatu tollirežiimi.

Kokkuleppe kõige olulisem element on väga konkreetne ja kõikehõlmav 15 protsendi ülemmäär valdavale osale EL-i toodetele, sealhulgas autodele ja ravimitele. See loob selguse ja stabiilsuse miljonite eurooplaste jaoks, kelle elatusvahendid sõltuvad kaubandusest Ameerika Ühendriikidega.

Euroopa Liidule kehtestatud tollimaksu määr on 15 protsenti ja see määr kehtib kõigele. EL on ainus kaubanduspartner, kellel on selline kõikehõlmav tollimaksu lagi. Muid tollimakse sellele 15 protsendile ei lisandu. See erineb USA kokkulepetest teiste riikidega, mille puhul neis lisanduvad uued baasmäärad juba kehtivatele tollumaksudele. Seega sisenevad Euroopa kaubad USA turule soodsamatel tingimustel ja see annab EL-i ettevõtetele selge eelise.

Oleme ka ainsad partnerid, kes on saanud farmaatsia-, pooljuhtide ja puidusektoris tollimaksude ülemmäära suhtes eritagatise. Lisaks kehtib meile nulltariifimäär selliste strateegiliste toodete puhul nagu õhusõidukiosad ja geneerilised ravimid. Need ei ole tähtsusetud tooterühmad, vaid neil on keskne roll Euroopa konkurentsivõime jaoks ja nende tollimaksuvabana hoidmine tugevdab nii EL-i kui ka USA-d. Ja nii Euroopa Liit kui ka Ameerika Ühendriigid on võtnud selge kohustuse jätkata tööd selle loetelu laiendamiseks.

Kõige selle taustal on EL kindlalt hoidnud kinni oma aluspõhimõtetest. Meie õigusnorme ei muudeta. Meie otsustame, kuidas kõige paremini kindlustada toiduohutus, kaitsta eurooplasi internetis ning tagada tervis ja ohutus. Seega kaitseb kokkulepe meie väärtusi, teenides samal ajal meie huve.

"USA on Euroopa suurim eksporditurg, kuid tema arvele langeb endiselt vaid umbes 20 protsenti kaupade ekspordist."

Üks peatükk on läbi saanud, kuid Euroopa tulevase heaolu lugu alles kirjutatakse. Kuigi meie majandussuhted Ameerika Ühendriikidega võivad olla meie kõige olulisemad majandussuhted, on need vaid üks osa palju laiemast pildist. USA on Euroopa suurim eksporditurg, kuid tema arvele langeb endiselt vaid umbes 20 protsenti kaupade ekspordist.

Seepärast jätkab Euroopa kaubandussidemete tugevdamist ja mitmekesistamist kõikjal maailmas, et suurendada EL-i kaupade eksporti, luua töökohti ja majanduskasvu.

Viimastel kuudel oleme sõlminud kaubanduslepingud Mehhiko ja Mercosuriga ning süvendanud suhteid Šveitsi ja Ühendkuningriigiga. Samuti oleme viinud lõpule kõnelused Indoneesiaga ja plaanime sõlmida aasta lõpuks lepingu Indiaga. Need partnerlused tugevdavad meie usaldus- ja koostöösidemeid ning aitavad meil ühiselt otsida lahendusi globaalsete probleemide lahendamiseks, sealhulgas reeglitel põhineva kaubandussüsteemi ajakohastamiseks.

Kõige tähtsam on see, et Euroopa tugevdaks oma võimet tegutseda ebastabiilsemas maailmas. Kõigepealt peame välja kujundama meie ühtse turu.

Mario Draghi on õigustatult öelnud, et suured sisemised tõkked ja õiguslik killustatus kahjustavad majanduskasvu palju rohkem kui kolmanda riigi kehtestatud tollimaksud.

Praegu moodustab EL-i liikmesriikide vahelise kaubanduse maht vähem kui poole USA osariikide vahelise kaubavahetuse mahust. Kui Euroopa tahab oma potentsiaali ära kasutada, on see meie kõige pakilisem küsimus. Olgu selleks bürokraatia vähendamine või piiriüleste teenuste laiendamine, me teame, mida on vaja teha Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks ning Euroopa komisjon teeb tööd selle nimel.

Euroopa eesmärgid on endiselt kaugele ette vaatavad. Meie ülesanne on kujundada lõplikult välja ühtne turg, suurendada konkurentsivõimet ja kestlikkust tulevastes tööstusharudes ning tagada, et Euroopa jääb stabiilsuse tugisambaks üha ebakindlamas maailmas. Kui soovime tugevat ja sõltumatut Euroopat, vajame selle kujundamiseks nii ambitsioonikust kui ka ühtsust.