Reformierakond valis Tallinna linnapeakandidaadiks Maris Lauri

Maris Lauri kinnitas kommentaaris ERR-ile, et Reformierakonna juhatuse liikmed tegid talle ettepaneku linnapeakandidaadiks asuda.

"See oli juhatuse liikmete ettepanek ja kuna me olime selles seisus, et meil oleks vaja linnapeakandidaati, siis tehti see ettepanek ja juhatus selle on värskelt kinnitanud," sõnas Lauri.

Lauri tõdes ka, et teda oli vaja enne pikalt veenda, kui nõustus linnapeaks kandideerima.

"Ütleme nii, et mind tuli ka pikalt veenda ja mulle valikut põhjendada, sest ma tõesti hindan oma tööd riigikogus, aga alati on küsimus ka meeskonnas ja selles, et meeskonda tuleb toetada, tuleb edasi viia. Mulle tundub, et Tallinna meeskonnal oli väga suur soov, et ma neid aitaks. Kindlasti on oluline ka see, et Tallinn on minu kodulinn. Tahaks teda näha ilusa, toreda ja elamisväärsena. Niisuguse õnnelike inimeste linnana," selgitas Lauri.

Veel kuu aega tagasi kuulutas Reformierakonna Tallinna juhatus oma Tallinna linnapeakandidaadiks ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kuid samal kohtumisel oli ka sõelal Lauri. Reformierakondlase hinnangul oli erakonnal siis teistsugune olukord, mistõttu teda linnapeakandidaadiks ei valitud.

"Ütleme niimoodi, et siis olid teised valikud, teised olukorrad ja seetõttu oli ka siis valik teistsugune," ütles Lauri.

Senine Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Urmas Sõõrumaa jätkab samuti meeskonnas ning kandideerib eelseisvatel valimistel.

Lauri kinnitas ka peaministri ja erakonna seisukohta ning ei kavatse EKRE ega Keskerakonnaga võimuliitu astuda, kuna väärtushinnangud erakondade vahel on niivõrd erinevad.

"Hästi keeruline on teha koostööd olukorras, kus on teatud põhiväärtused hoopis teistsugused, kui on meie erakonnas. Ka minu kogemus riigikogus töötades ütles, et mida suuremad erinevused, mida rohkem neid on ja mida põhimõttelisemad, siis asjad muutuvad mingil hetkel võimatuks või ei ole enam ratsionaalsust. Kui me vaatame EKRE-t, siis nad on põhilistes väärtusküsimustes meie jaoks antipoodid, sest ühisosa on väga keeruline leida," selgitas Lauri.

"Keskerakonna puhul on neid vastuolusid natuke vähem või nad ei ole nii teravad, aga neid on piisavalt palju. Meie jaoks on oluline eestimeelsus, eestikeelne haridus ja ka sisejulgeolekuteemad. Kindlasti mõjutab ka see, et nad on süüdimõistetud ja erinevalt eelmisest erakonna esimehest, kes tunnistas, et nad on midagi valesti teinud, siis praegune erakonna juht ei ole seda tunnistanud. Nad ei taha seda tunnistada, et nad on eksinud. See on teatud mõttes sama olukord, et astutakse õigussüsteemist välja," lisas Lauri.

Lauri ei kinnitanud palju poleemikat tekitanud lasteaia kohatasu kaotamise jätkamist, kuid ei lükanud seda ka ümber.

"Meil on teatud väärtused ja põhimõtted, miks me seda oleme toetanud, aga eks me ju näeme seda, et inimestel on teised teemad natuke tähtsamad. Eks me arutame seda täpsemalt, et kuidas me sellega edasi läheme," ütles reformierakondlane.

"Tallinn vajab juhtimist, mis on põhjamaine, kus otsused tuginevad andmetele ja ekspertteadmistele. Reformierakond soovib tuua Tallinna juhtimisse väärtuspõhise ja tasakaaluka sihi ning Maris Lauri on selle elluviimiseks sobiv kandidaat," kommenteeris otsust erakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere.