Helme: Reformierakond ei otsusta järgmist Tallinna koalitsiooni

EKRE esimees Martin Helme ütles, et Reformierakonna kehv reiting ei luba neil kohalike valimiste järel otsustada, millised erakonnad saavad ja millised mitte kuuluda pealinna koalitsiooni.

Esmaspäeval Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaadiks valitud Maris Lauri ütles sarnaselt peaminister Kristen Michalile, et välistab ühise võimuliidu Keskerakonna ja EKRE-ga, sest väärtushinnangud erakondade vahel on niivõrd erinevad. EKRE esimees Martin Helme reageeris sellele teravalt.

"Kulla refikad: miks te arvate, et kedagi huvitab teie välistamine? Te olete kümne protsendi partei! Te ei määra seda, kellega koalitsioone tehakse või mitte. Ehk viskate endale korra külma vett näkku ja näpistate end, et teha reaalsuskontroll sellest va koalitsiooniasjast Tallinnas," kirjutas Helme sotsiaalmeedias.

Praegu on Reformierakonna fraktsioonis pealinna volikogus 17 saadikut, Helme prognoosis, et valimiste järel on nende arv poole väiksem.

"Selle välistamisjutu peale tahaks öelda, et au contraire (vastupidi – toim), mitte teie ei välista EKRE-t, vaid EKRE-l pole mingit soovi ega kavatsust teiega mingit koostööd teha. Ei linnas ega riigis."

Helme sõnul on Maris Lauri valimine Reformierakonna linnapea kandidaadiks märk sellest, et Reformierakond ise arvestab juba valimistel lüüa saamisega.

"Kõrvaltvaatajale tundub, et pärast ühe oma inimese (Pärtel-Peeter Pere – toim) poliitilist laibastamist saatis Reformierakonna tagatuba Tallinnas kulutatava materjali vääramatut kaotust vastu võtma. Oma paratamatu hävingu käigus kohalikel valimistel üritatakse väärtuslikumad inimesed kaotusest võimalikult kaugel hoida," sõnas Helme.

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat erakondade üle-riigilise toetuse uuring näitas, et Reformierakonna populaarsus on nelja nädala keskmisena langenud 12,2 protsendile. Eraldi viimase nädala lõikes on valitsuse juhterakonna toetus 10,1 protsenti. EKRE toetus oli selles uuringus kuu keskmisena 18,2 ja viimasel nädalal 20,0 protsenti.

Spetsiaalselt KOV valimisteks tehtud uuring näitas 14. juuli seisuga, et Reformierakonna toetus Tallinnas oli 12 protsenti, mis annaks neile 10 mandaati. EKRE- toetus oli samas uuringus pealinnas 7,9 protsenti, mis annaks seitse mandaati.