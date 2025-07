Reformierakonna liikmed eelistaksid linnapeakandidaadiks Urmas Paeti

Reformierakonna juhatuse liikme Liina Kersna sõnul ei ole Reformierakonna madalseis reitingutes üllatav. Avaliku võimu usaldusväärsust mõjutavad kolm olulist põhimõtet ja pealinna võimutülis on need Kersna sõnul pihta saanud.

"Esiteks usk, et avalik võim tegutseb avalikes huvides. Teadmine, et need inimesed, kes valitsevad, on pädevad seda tegema ja kolmandaks, et neil inimestel ei oleks topeltstandardeid ja tegelikult kõik need kolm põhikomponenti on saanud Tallinnas toimuvaga korralikult pihta," lausus Kersna.

Erakond ei peaks lubama tasuta asju, leiab endine Reformierakonna rahandusminister Mart Võrklaev.

"Reformierakonnas tegelikult inimesed teavad ja meie valijad teavad, et tasuta asju ei ole olemas ja ma arvan, et see on toonud ka sellise segaduse nii meie liikmete hulgas kui ka meie baasvalijate hulgas, kes on mõistnud, et kaitsekulud on vajalikud ning selleks on tulnud teha raskeid maksuotsuseid, kokkuhoiuotsuseid. Siia pilti ei sobi tasuta asjad ja ma arvan, etssee on see koht, kus me erakonnas peame mõistma, et selline lubadus on olnud viga. Sellest peab omad järeldused tegema ja edaspidi naasma oma juurte juurde," sõnas Võrklaev.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tallinna võimuliit pakkunud avalikkusele peamiselt tülisid. Erakonna reitingu on vabalangusesse viinud väärtuste konflikt, sõnas Klaas.

"Kahetsusväärselt on Tallinnas ettevõetud poliitmanöövrid ja nende tulem on ülekantud tervele Eestile. Reformierakond ja üldse mitte keegi ei peaks lubama tasuta asju. Inimesed ootavad, et teenus oleks kvaliteetne aga kvaliteediteenus ei tähenda seda, et ta on tasuta teenus. Eks seal seda rapsimist oli kahetsusväärselt palju," ütles Klaas.

Võrklaeva hinnangul võiks Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat tulla mitte äriringkondadest, vaid Euroopa Parlamendi ridadest.

"Häid kandidaate on meil palju, aga kui minu pakkuda oleks, siis ma arvan, et Urmas Paet võiks olla kindlasti üks selline väärikas pikaaegne Tallinna elanik," lausus Võrklaev.

"Mina isiklikult eelistaksin mõnda naist. Näiteks väga hea ja tugev kandidaat oleks Signe Riisalo, kellel on pikaaegne ministri kogemus. Tal on ka riigikogu töökogemus ja sotsiaalkaitseministrina. Ta pidi väga palju kokku puutuma ka kohaliku omavalitsuse tööga, sest sotsiaalvaldkond on suuresti kohaliku omavalitsuse korraldada. Kindlasti on väga tugev kandidaat ka Maris Lauri," ütles Kersna.

Ka Urmas Klaasi sõnul sobiks Tallinna linnapeakandidaadiks Urmas Paet, Aivar Sõerd või Signe Riisalo.