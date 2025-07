Kõlvart välistas valitsuskoostöö Reformierakonnaga enne 2027. aastat

Esmaspäeval valis Reformierakond linnapeakandidaadiks Tallinnas Maris Lauri, kes nagu peaminister seda eelmisel nädalal tegi, välistas koostöö EKRE ja Keskerakonnaga.

"Reformierakonna linnapeakandidaat on loomulikult Reformierakonna valik. Aga ma arvan, et tallinlased ootavad midagi sisulist, mitte ainult loosungit, et Reformierakond välistab koostöö Keskerakonna ja EKRE-ga ja võib-olla selle osas ma täna väga palju sisulisi ja originaalseid ettepanekuid ei näe. Aga mis puudutab välistamist, siis mulle tundub, et see ei saa olla peamine väärtus ja põhimõte. See ei ole lugupidav valijate suhtes ja minu arvates ka sisuvaba loosung," kommenteeris Kõlvart ERR-ile.

Koostöö Keskerakonna ja EKRE-ga on välistanud ka Eesti 200.

"Kui siin kõik erakonnad otsustavad, et välistamine on kõige tugevam sõnum, mida saab valijatele pakkuda, siis mingi hetk me jõuame nii kaugele, et ükski koalitsioon ei ole matemaatiliselt võimalik. Mõned erakonnad liiguvad selles suunas, et öelda valijatele, et teil on ainult kaks valikut - kas tuleb Keskerakond tõenäoliselt ühe partneriga või siis teid ootab sama valem, mida me oleme näinud siin viimased poolteist aastat, ehk siis neli erakonda ja korralagedus linnasüsteemis," rääkis Kõlvart.

"Mulle tundub, et see ei ole adekvaatne, et valija peaks valima kahe valiku vahel," lisas ta.

Kõlvarti sõnul näitab selline välistamine, et need erakonnad mõtlevad ainult kolme kuu perspektiivis, et saada kohalikel valimistel rohkem hääli. Kõlvarti hinnangul peaks see perspektiiv olema pikem.

"Tegelikult inimesed ootavad lahendusi ja kontseptuaalseid nägemusi, et kuidas linna arendada. See sõnum, et kes kellega mängib või ei mängi üldse, ei ole tegelikult see, mida inimestele on vaja," sõnas Kõlvart.

Keskerakond Reformierakonnaga riigis koalitsiooni ei lähe

Kui pärast kohalikke valimisi peaks Erakond Eesti 200 lagunema, nagu on spekuleeritud, siis võib riigi tasandil Reformierakond uut partnerit vajada. Kõlvart ütles, et Keskerakond selleks ei saa.



"Sel teemal juba küllaltki palju spekuleeriti, et kuna on olemas selline stsenaarium, et Eesti 200 jookseb laiali, siis, kes on järgmine Reformierakonna partner Toompeal. Ma saan öelda sajaprotsendilise kindlusega ainult nii palju, et see kindlasti ei ole Keskerakond," ütles Kõlvart.

ERR küsis seepeale, et siis ju Kõlvart ise erakonnajuhina välistab koostööd teise erakonnaga, mida ta ennist teistele ette heitis.

"Ei, me välistame koostööd Reformierakonnaga Toompeal ja mitte peale valimisi, vaid praegu, olukorras kus tegelikult Reformierakonnal ei ole mandaati selleks, et enda otsuseid ellu viia. Ja mina ei kujuta endale ette, et Keskerakond saaks aidata selle poliitika elluviimisel, mida me praegu näeme. See on hoopis midagi muud," rõhutas Kõlvart.

"Me ei räägi sellest, mis saab peale riigikogu valimisi, me ei räägi sellest, mis saab peale kohalikke valimisi. Siis valija annab enda mandaadi, otsustab, kellel on teoreetiline võimalus koalitsiooni luua," lisas ta.

Kõlvarti sõnul võib Reformierakond riigis ka üksi võimule jääda, mis tooks kaasa ummikseisu. Vähemusvalitsust aga Kõlvart siiski reaalseks ei pea. "Minu arvates ei ole eriti reaalne, et ainult Reformierakond on valitsuses ja kõik teised erakonnad on opositsioonis ja kuidagi toetavad sellist valitsust," ütles ta.

Seega kerkib Kõlvarti sõnul üles küsimus erakorralistest valimistest.

Peaaegu sündinud Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon?

ERR küsis Kõlvartilt, kas Reformierakond tegi Keskerakonnale möödunud kahe kuu jooksul ettepaneku koos koalitsiooni moodustada.

"Minuga mingit kokkulepet ei olnud ja mul ei olnud ka mingit soovi ega plaani tulla linnavalitsusse enne valimisi. Ja ma olen seda ka korduvalt öelnud. Kas kolleegid suhtlesid omavahel volikogus? Tõenäoliselt küll, aga ma arvan, et selle plaani taga, mida me oleme siin kaks kuud näinud, oli soov kaubelda koalitsioonist midagi välja ja paralleelselt hirmutada Keskerakonnaga. Nagu me teame, Keskerakond selle plaaniga kaasa ei läinud. Meil oli konkreetne sõnum. Me olime valmis aitama kaasa, et linn stabiilselt toimiks kuni valimisteni, aga täna me näeme, et selleks oli valitud siis selline lahendus, et meil on vähemusvalitsus kuni valimisteni," lausus Kõlvart.

ERR kordas sama küsimust. Kas Reformierakond tegi keskerakonnale ettepaneku moodustada koos koalitsioon Tallinnas?

"Ei sellist ettepanekut ei olnud," vastas Kõlvart.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere saatis juuni lõpus erakonna siselisti kirja, kus ta kutsus reformierakondlasi üles koostööle Keskerakonnaga. Pere hoiatas erakonnakaaslasi võimaluse eest, et Keskerakond ja Isamaa hakkavad Tallinnas üheskoos asju tegema ja nimetas koostööd Keskerakonnaga "paratamatuks".

"Kas ja milliseks võiks kujuneda Tallinna koalitsioon, mis viib lõpuni nii lasteaia kohatasu kaotamise kui ka teised olulised Reformierakonna lubadused, sõltub juba kõneluste tulemusest ja lõpuks ka linnavolinike otsusest," seisis Pere saadetud kirjas.