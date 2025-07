Põltsamaa vallas on kohalike valimiste keskmes tuulikud ja rahandus

Neli aastat tagasi võidutses kohalikel valimistel valimisliit Ühine Põltsamaa, kes sai volikogusse kümme mandaati. Selle aasta maini oli vallavanema ametis ka valimisliidu liige Karro Külanurm, kuid kohalike pahameel kavandatavate tuuleparkide pärast päädis võimupöördega.

Nädala sai vallavanem olla sama liidu esindaja Toomas Teppo. Juuni alguses valiti vallavanemaks hoopis samal ajal Jõgeva valda juhtinud Taavi Aas.

Pikaaegne keskerakondlane liitus tänavu veebruaris erakonnaga Isamaa ja kandideerib ka tulevastel valimistel, tõenäoliselt erakonna nimekirja eesotsas. Praeguses volikogus Isamaal saadikuid ei ole, kuid Taavi Aas avaldas lootust, et seis muutub. Tema sõnul ei saa tulevastel valimistel üle ega ümber tuugenitest.

"Sellisel kujul, kus siia valda planeeritakse massiliselt kuni 270-meetriseid tuulikuid – see kindlasti ei ole see, mis muudab valda elamisvääriliseks. Me peame kindlasti jõudma kuskile alguspunkti tagasi. Selle planeeringu vastu Isamaa on kindlasti, aga mitte põhimõtteliselt tuulikute vastane," rääkis Aas.

Isamaa nimekirjaga liituvad ka sotsiaaldemokraadid, ütles praegu volikogus sotse esindav Maimu Kelder.

Kui mõnda aega plaanis valimisliit Ühine Põltsamaa minna valimistele samuti koos Isamaaga, siis juuli keskpaigas anti teada, et seoses väärtuskonfliktiga seda ei tehta ja jätkatakse eraldi.

Valimisliidu liikme Kristi Klaose sõnul on nende jaoks olulisim teadlik valla arendamine. Ta avaldas lootust, et ka muud teemad saavad tähelepanu, kuid möönis, et tuulikute ümber on kahtlemata palju küsimusi.

"Ei ole keegi meist olnud initsiatiivikam või suurem eestvedaja, küll aga me ei ole väga selgelt, ütleme siis, populistlikult võtnud tuulikute vastast seisukohta, sest tänases protsessis tuulikute eriplaneeringu lõpetamine toob kindlasti vallale kaasa - arendajad on väga selgelt väljendanud – kohtusse minemise. Halvim selle juures on see, et tänane kohtupraktika ja tänased õiguslikud hinnangud ütlevad kõik väga selgelt, üheselt, et täna puudub selleks õiguslik alus," rääkis Klaos.

Keskerakond sai eelmistel valimistel kolm mandaati. Erakonna seekordne esinumber saab olema praeguse vallavolikogu liige Andres Vään, kelle sõnul on kohalikel inimestel piisavalt mõistust, et piirkonniti tuulikute teemal arutada. Tema muretseb enim valla rahanduse pärast.

"Ma olen volikogus mitmelgi korral öelnud, et kas me anname siis järgmisele volikogule üle sellise finantsseisu, kus ei ole laenuvõtmise võimekust ja kus on antud finantsgarantiisid teatud vallaasutustele, mis lähevad üle selle volikogu aja," lausus Vään.

Samuti kolm mandaati said eelmisel korral ka Reformierakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Reformierakonna seekordne esinumber Põltsamaa vallas Jan Müür kinnitas, et valimistel osaletakse oma nimekirjaga ja olulisimateks märksõnadeks on haridus ja sport.

EKRE edasiste plaanide osas Põltsamaa valla osakonna esimees Virgo Kurist ERR-ile kommentaari anda ei soovinud.

Eelmistel valimistel ühe mandaadi saanud valimisliit Kodukant Puurmani andis sotsiaalmeedias teada tegevuse lõpetamisest.