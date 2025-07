Starmer: kui Iisrael ei tegutse, tunnustab ÜK septembris Palestiinat

"Ma olen alati öelnud, et me tunnustame Palestiina riiki osana korraliku rahuprotsessi toetamisest hetkel, mil selle mõju kahe riigi lahendusele on suurim," ütles Starmer.

"Et see lahendus on nüüd ohus, on saabunud aeg tegutseda," lisas ta.

Iisrael teatas teisipäeval, et taunib Starmeri avaldust. Ministeeriumi kohaselt võrdub Suurbritannia valitsuse selline samm Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas tasustamisega ja kahjustab jõupingutusi jõuda Gaza sektoris relvarahuni.

Ühtlasi toimetas Suurbritannia teisipäeval Gaza sektorisse õhutsi esimese lasti humanitaarabi, teatas valitsus, kui ÜRO agentuurid hoiatasid näljahäda eest Palestiina enklaavis.

Starmeri büroo sõnul toimetati lennukitega kohale umbes poole miljoni naela jagu eluks hädavajalikke varusid.

"Palestiina rahvas on Gazas abiandmise katastroofilise ebaõnnestumise tõttu kohutavalt kannatanud. Me näeme nälgivaid imikuid, lapsi, kes ei jaksa püsti seista," ütles Starmer telepöördumises ja nõudis kannatustele lõppu.