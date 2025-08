Mikko Lagerspetz: me teadsime ja lasime sellel toimuda

Ettevõtja ja tõlkija Tõnis Arro ning viie teise inimese allkirjaga ilmus ERR-i portaalis pöördumine "Hamasi propagandast Sirbis"1. Pöördumisel võib olla see positiivne mõju, et lugeja ehk leiab tee minu Sirbis ilmunud artiklini2. Allakirjutanuid häirinud artiklit on vajalik lugeda ka sellel põhjusel, et pöördumine tsiteerib mind valesti – muidugi ei kirjutanud ma, et rünnak oktoobris 2023 oleks olnud Hamasi esimene.

Lugejad võivad otsustada, kes teeb propagandat ja kelle poolt.

Allakirjutanud teevad selgeks, et nad demokraatlikku ja võrdsete õigustega riiki Iisraelis/Palestiinas ei poolda. Jääb ebaselgeks, millist lahendust nad siis pooldavad, kas minu loetletud lahendustest esimest (apartheidirežiimi jätkumine ja Iisraeli asunduste pidev laiendamine) või teist (genotsiid). Või siiski kahte riiki?

Apartheid ei ole sõnakõlks. 19. juulil 2024 tõdes rahvusvaheline kohus (ICJ), et Iisraeli valitsemine okupeeritud Palestiina aladel rikub Rassilise diskrimineerimise vastast rahvusvahelist konventsiooni3. Otseselt terminit apartheid on kasutanud näiteks rahvusvahelised4 ja Iisraeli5 inimõigusorganisatsioonid ning ÜRO eksperdid6.

Kahjuks ei oma ka Iisraeli kodanikest palestiinlased samu õigusi nagu juudist kodanikud, näiteks võrdseid õigusi kinnisvara omada või õigust perekonna ühendamisele7. Iisraeli peaminister Binyamin Netanyahu on kinnitanud, et Iisrael on juudiriik, mitte kõigi oma kodanike riik. Sellest tulenevad piirangud poliitilisele tegevusele, sõna- ja ühinemisvabadusele jne.

Pöördumise põhisõnum on aga väide: "Me ei tea täpselt, mis Gazas toimub". Mõistan, et väide teeb praegu toimuva suhtes ükskõiksele inimesele kergemaks ennast peeglist vaadata. Aga tegelikult teame väga palju.

Lugege Briti meditsiiniajakirjas The Lancet esitatud analüüsi, mis hindab Gaza tervishoiuameti loendatud, nime ja isikutunnusega tuvastatud tapetute koguarvu umbes 40 protsenti väiksemaks tapetute tegelikust arvust8.

Sellele lisanduvad inimesed, kes surevad nälga või haigustesse, mida tervishoiusüsteemi hävitamise, alatoitumuse ja ravimite puuduse tõttu pole võimalik ravida (kaasa arvatud see surmale lähenev laps, kelle pilti pöördumisele allakirjutanud küüniliselt nimetavad võltsinguks, kuna laps ei ole ainult näljas, vaid ka haige. Aga Gaza blokaadi suurimad kannatajad ongi haiged lapsed9.

Lugege ÜRO eriraportööri Francesca Albanese raporteid10, lugege Iisraeli enda inimõigusorganisatsioonide ülevaateid11. Need kõik nimetavad Gazas toimuvat genotsiidiks. Lugege ÜRO Inimõiguste ülemvoliniku ameti (OHCHR) ülevaadet toitu otsivate inimeste tapmisest Gazas12.

Aga palun ärge ütelge hiljem: "me ei teadnud".

4 Human Rights Watch: Human Rights Watch: https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution ; Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/