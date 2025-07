Starmeri Palestiina-teemaline avaldus pälvis USA kriitika

Starmeri sõnul tehakse vastav samm septembris, kui Iisrael ei täida mitmeid tingimusi. Ajaleht The Telegraph kirjutab, et ka Starmeri koduparteis kasvab surve Palestiina riigi tunnustamiseks.

USA ja Iisrael kritiseerisid aga teravalt Starmeri avaldust.

"See annab ühele rühmale lootust ja see on Hamas," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Tammy Bruce.

Ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kritiseeris Starmerit ning andis mõista, et Iisrael ei nõustu seatud tingimustega. USA president Donald Trump võttis leebema tooni, kuid andis samuti mõista, et ei nõustu Starmeriga.

Starmeriga ei nõustunud ka opositsioonis olev tooride partei. Parempopulistlik Reform aga leidis, et Starmer andis valel ajal vasakpoolsete survele järele.

Samal ajal leidsid Palestiina häälekad toetajad, nagu Jeremy Corbyn, et Starmer ei läinud oma seisukohavõtus piisavalt kaugele. Leiboristide endine juht Corbyn lõi uue vasakpoolse partei ning leiab Palestiina riikluse tunnustamist kasutatakse pelgalt läbirääkimiste vahendina.

Corbyni partei on Suurbritannias üks kiiremini kasvavaid poliitilisi liikumisi. Corbyn ja tema liitlane Zarah Sultana ütlesid, et uus partei on kogunud juba umbes 500 000 toetajat. Parteil pole veel ametlikku nime, kuid Sultana sõnul võiks see hakata kandma nime "Vasakpartei", vahendas The Independent.