Euribor tegi juuli lõpus hüppe üles

Enamiku kodulaenude ja liisingutega seotud kuue kuu euribor langes 7. juulil 2,02 protsendile, kuid tõusis 28. juulil 2,10 protsendile. Eesti Panga ökonomist Gertrud Koiduste sõnul on euribor olnud juulis ebapüsiv, kuid kõikumised on siiski tagasihoidlikud.

"Kuue kuu euribor on pikemat aega näidanud selget langustrendi. Kui eelmise aasta suvel oli kuue kuu euribor umbes 3,5 protsenti, siis selle aasta juunis stabiliseerus intressimäär 2,05 protsendi tasemel ning püsis seal suhteliselt muutumatuna. Juulis muutus turudünaamika aga hüplikumaks, näiteks 28. juulil kerkis euribor 2,10 protsendi tasemele ning langes päev hiljem 2,08 protsendini," selgitas Koiduste.

Peamine põhjus hüplikus euriboris on ebakindel turg, mis on tingitud USA ja Euroopa Liidu vahelisest kaubandusleppest.

"Juuli lõpu euribori järsem tõus võis olla ajendatud uudistest EL-i ja USA kaubandusläbirääkimiste kohta. Kuigi teatav selgus saabus tollimäärade osas, püsib majanduslik ebakindlus, sest paljud kaubandusleppe detailid on veel selgumata," täpsustas Koiduste.

"Rahaturud on väga tundlikud mitmesuguste uudisvoogude suhtes, mis võivad põhjustada kiireid, kuid sageli lühiajalisi liikumisi intressimäärades," märkis ökonomist.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on Euroopa turg Trumpi kehtestatud tollid pigem positiivselt vastu võtnud. Mitmed uudised viitavad sellele, et euroala majanduskasv püsib tugevana.

"Samas pole Trumpi kehtestatud tollid kaasa toonud maailmamajanduse kasvu aeglustumist. Vastupidi, Rahvusvaheline Valuutafond isegi tõstis maailmamajanduse kasvu väljavaadet nii selleks kui järgmiseks aastaks," leidis Uusküla.

"Euro on kallinemas ja see teeb imporditud kaubad odavamaks. Nafta hind püsib madal ning eurodes on nafta hind barreli kohta olnud 60 euro kandis alates aprillist lühiaegsete eranditega," selgitas Uusküla.

2015. aastast 2022. aasta keskpaigani oli euribor negatiivne. Sellele järgnenud tõusu tipphetkel, oktoobris 2023, kerkis euribor 4,143 protsendile. Kuue kuu euribori rekord pärineb 2008. aasta sügisest, mil see oli 5,431 protsenti.