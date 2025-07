Trump teatas 15-protsendistest tollimaksudest Euroopa Liidule

Samuti nõustus Euroopa Liit ostma USA-lt 750 miljardi dollari eest energiat ning investeerima USA-sse peale praeguste rahapaigutuste veel 600 miljardit dollarit.

"Meil on olnud aastate jooksul väga head suhted, aga need on olnud väga ühepoolsed, väga ebaausad USA suhtes. Ma arvan, et mõlemad pooled tahavad ausust, aga seni on asjad olnud väga ühele poole kaldu, mida need ei peaks olema," ütles Trump.

"Me oleme koos maailma kaks suurimat majandust. Kui te vaatate meievahelist kaubavahetust, siis selle määr on maailma suurim, 1,7 triljonit dollarit. Kui te vaatate meie turgu, see on hiiglaslik turg, USA ja Euroopaga kokku 800 miljonit inimest. Seepärast ootasin ma meievahelist arutelu kohe väga," rääkis von der Leyen.