Reedest väljuvad pea pooled Tallinna maakonnaliinid Viru keskuse juurest

Kui alles neljapäeval väljus Balti jaamast umbes 400 maakonnaliini bussi päevas, siis alates reedest väljub neid sealt pea poole võrra vähem. Lääne- ja edelasuuna liinide algpeatus on nüüd nihutatud Viru keskuse juurde.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse IIL juht Andrus Nilisk rääkis, et Viru peatus oli ka varem läbisõidupeatus, kuid algpeatus on veidi teise koha peal. Busside varem peatusse saabumisega, et õigeaegne väljumine oleks võimalik, võib aga suureneda Viru liikluskoormus.

"Tõsi on see, et ega seal Viru peatuses väga palju ruumi ei ole. Kui täna jagunes see väljumine ära umbes kolme peatuse vahel, siis Virus on üks ja me peame seda hindama ja me ei ütle, et need korrektuurid jäävad viimaseks. Esialgu on vaja saada see pilt ette, et kuidas inimesed sellega harjuvad, kuidas omaks võtavad ja mida see siis tegelikult tekitab ka linnale," lausus Nilisk.

Maakonnaliinide algpeatuse nihutamisega Balti jaama reisijad rahul ei ole.

"See on hullumaja. Kui on 15 minutit aega seista, siis sa pead minema sinna Naftasse, aga see võtab veerand tundi aega juba. Kuidas siis jõuda? Seista pole ka kuskil. Ega seal ei ole ainult meie. On ju Hansabuss, on GoBus ja kui kõik hakkavad ühel ajal tulema, kus nad seisavad?" sõnas Vambola.

Tallinna transpordivaldkonna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) sõnas, et linn otsustas ühistranspordikeskuse oktoobris lõppevat parkimislepingut mitte pikendada. Praegusele busside parkimiskohale plaanitakse rajada koht, kus südalinna koolide õpilastel oleks võimalik sporti teha.

"Peame vaatama sisse ka sinna, kuhu enamus reisjad, kes Tallinnasse tulevad, saada soovivad. See on ligikaudu Viru keskuse ümbrus ja siis seda bussi jooksutada ümber vanalinna ja siis tagasi seisuplatsile, kui see seisuplats ei ole enam Balti jaamas... See ei ole enam mõistlik," lausus Järvan.

Seda, et liikluskoormus langeks nüüd liigselt Viru peatusele, Järvan väga tõenäoliseks ei pea. Ta nentis, et Balti jaam jääb liiklussõlmeks alati, kuid selle olulisus muutub ajas. Olulisteks liiklussõlmedeks peab ta tulevikus Kristiinet ja Ülemistet.