Eesti annetas Ukrainale 22 politseiautot

Osa autodest soetati annetuste teel. 22 auto hulgas on 13 Volkswagen Amaroki, kaheksa Škoda Scalat ja üks Nissan Patrol. Autod lähevad Ukraina piirivalvele ning Hersoni, Žõtomõri, Sumõ ja Tšernihivi politseile.

PPA peadirektor Egert Belitšev lausus, et riigi tugevus algab sisejulgeolekust ning Ukraina politsei ja piirivalve on eesliinil oma inimesi aitamas. "Küll aga napib neil selleks sõidukeid, sest need on vanad ja paljud autod Venemaa rünnakutes hävinud," ütles ta.

Belitšev kirjeldas, et pärast esimest korda, kui Ukrainasse autosid saadeti, uurisid politseiametnikud, kuidas nad Ukrainat aidata saavad.

Koos Tallinna Rotary Klubiga kogus politsei kokku ligi 75 000 eurot. Annetatud raha ees osteti välja kaheksa Škoda Scalat. Tegemist on varem PPA kasutuses olnud alarmsõidukitega, mis liisingperioodi lõppedes tagastati müüjale ja nüüd Ukraina jaoks soetati.

Ülejäänud sõidukid olid PPA omandis, kuid Eesti politsei neid enam ei kasutanud.

Alates 2024. aastast on see juba kolmas kord kui Eesti annetab Ukrainale politseiautosid. Kokku on Ukrainasse saadetud 57 alarmsõidukit.

Annetuse tegemisele aitasid kaasa Tallinna Rotary Klubi, Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni (IPA) Eesti osakond, Eesti Abipolitseinike Kogu, DefSecIntel, Circle K ja Rohe Auto AS.