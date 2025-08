Personali nappuse tõttu tuli õhuruum Tallinnas öösel kolmeks tunniks sulgeda

Esmaspäeva öösel kella kahest kuni kella viieni oli Tallinna lennujaama ümbruses erakordselt vaikne, ükski lennuk ei tõusnud ega maandunud, sest personalinappuse tõttu sulges lennujuhtimiskeskus mitmeks tunniks õhuruumi

"See oli suletud selle tõttu, et meil olid mõningad probleemid personali mehitamisega, ja kuna lennuohutus on meie jaoks kõige tähtsam, siis inimeste eraelu tuleb ka aktsepteerida ja ei leidnud head lahendust," ütles lennuliiklusteeninduse lennujuhtimise osakonna juhataja Mihkel Haug.

"Me ikkagi tegutsesime õhtul selle nimel, et leida lahendus, muutsime päevasisest rotatsiooni ja püüdsime teha maksimaalselt, et oleks minimaalne piiratus," lisas ta.

Lennujuhtimiskeskus andis partneritele pühapäeva lõuna paiku teada õhuruumi sulgemisest, seetõttu lükati ühe tunni võrra edasi Antalya-Tallinna lennu start. Haugi kinnitusel otsus ei mõjutanud ülelende, sest seda tööd teevad teised inimesed. Üks Tallinna lennujaama tööd koordineeriv lennujuht oli öösel tornis siiski olemas ja näiteks erakorralise meditsiinilennu korral oleks saanud õhuruumi avada.

Öösel peaks tööl siiski olema mitu lennujuhti, ütles Haug.

"Meil on öösel ikkagi mitu lennujuhti, see on selle jaoks, et tagada nende töö- ja puhkeaeg, et ei tekiks ohtlikku olukorda, kus väsinud lennujuht on positsioonil üksinda terve öö. Seda me ka selle kolme tunniga tagasime, et lennujuht saaks puhata, käia vajadusel WC-s, natuke tukastada ja olla siis jälle valmis hommikuseks liikluseks," lausus ta.

Lennujuhtide vahetused on 7 kuni 11 tundi pikad ning neljandik sellest ajast on ette nähtud puhkepausideks. Haugi sõnul oli pühapäeval tegu erandliku olukorraga, mida pole viimase kümne aasta jooksul juhtunud.

Kliimaministeerium õhuruumi sulgemises personalinappuse tõttu probleemi ei näe.

"Lennujuhtide arv on piisav, aga küsimus on, kas kõik inimesed, kas saaksid reageerida, ka seda tegid. Kui sul on mitu inimest valmiduses välja tulema, aga nad tollel hetkel ei saa tulla ja neil on seadusest tulenev õigus ja võimalus sellest keelduda, siis see tähendaski seda, et kõikidel inimestel, kes tollel hetkel justkui olid reservis, ei olnud võimalik välja tulla," lausus kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu.

Politsei- ja piirivalveamet ütles oma kirjalikus vastuses, et võttis pühapäeva õhtul lennutorniga ühendust, kuidas elupäästva väljakutse korral siiski välja lennata. Ööl vastu esmaspäeva siiski ühtegi kiireloomulist väljakutset ei olnud ja lennutorni sulgemise tõttu lennud toimumata ei jäänud.