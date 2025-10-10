Trump ja Stubb sõlmisid kokkuleppe jäälõhkujate ehitamiseks USA-le

Soome president Alexander Stubb ja peaminister Petteri Orpo kohtusid neljapäeval Valges Majas USA presidendi Donald Trumpiga ning selle käigus allkirjastati kokkulepe, mille raames ehitavad soomlased ameeriklastele jäälõhkujaid koguväärtuses kuus miljardit dollarit.

Ameerika Ühendriikide presidendi ja Soome riigipea kokkuleppe kohaselt hangib USA rannavalve Soomelt 11 jäälõhkujat, millest neli ehitatakse Soome laevatehastes ning ülejäänud seitse valmivad soomlaste juhendamisel juba USA-s. Reutersi andmetel on tehingu väärtus üle kuue miljardi dollari.

Trumpi sõnul on jäälõhkujad hädavajalikud USA riikliku julgeoleku tugevdamiseks Arktikas.

"Me vajame neid laevu väga, sest meil on palju territooriumi – rohkem kui kellelgi teisel. Olen kokkuleppega väga rahul, see saab olema suurepärane koostöö," ütles Trump.

USA president lisas, et Soome toodab maailma parimaid jäälõhkujaid ning ameeriklastel on soomlastelt palju õppida.

"Me ostame maailma parimaid jäälõhkujaid ja Soome on tuntud nende valmistamise poolest. Neil on jäämurdjate osas peaaegu monopol – keegi ei tooda neid nii nagu Soome. Olen seda juba pikka aega kuulnud. Meil saab neid kokku olema 11," märkis Trump.

Stubb kinnitas Ovaalkabinetis ajakirjanikega kõneledes, et Soome on maailma juhtiv jäälõhkujate tootja. Tema sõnul on ligi 80 protsenti olemasolevatest jäälõhkujatest projekteeritud soomlaste poolt ning 60 protsenti ehitatud Soome laevatehastes.

"Arvan, et see on president Trumpi poolt tohutu strateegiline otsus, sest me kõik teame, et Arktika on strateegiliselt, sõjaliselt ja ka majanduslikult väga oluline. Nüüd saame selle kallal koos töötada," ütles Stubb.

Kohtumisel Trumpiga viibis ka Soome peaminister Petteri Orpo, kes kinnitas Ovaalkabinetis, et leping on Soome majanduse jaoks äärmiselt oluline.

"Meie majandus kannatab Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas palju. Ja see tehing tähendab investeeringuid. See tähendab töökohti ja töökohad tähendavad lootust. Seepärast on see meile nii oluline," lausus Orpo.

Soomlaste sõnul antakse esimesed jäälõhkujad ameeriklastele üle 2028. aastal.

Presidentide heakskiidu saanud vastastikuse mõistmise memorandum paneb aluse kaubanduslepingute sõlmimiseks USA rannavalve ja Soome ettevõtete vahel.

Soome juhid on pikka aega püüdnud saavutada jäämurdjate tarnimise lepinguid Ameerika Ühendriikidega, kuid sellised katsed on varem tagasi lükatud USA Jonesi seaduse range tõlgendamisega, mis seab merendussektoris esikohale kodumaised ettevõtted.

2021. aasta kongressi aruandes leiti aga, et Jonesi seadus ei kehti jäämurdjate kohta ja et president võib lubada erandeid muudest seaduslikest piirangutest laevade ehitamisele välismaistes laevatehastes.

Trump on järjekindlalt kutsunud Ameerika Ühendriike üles hankima kuni 40 uut jäämurdjat, et tugevdada USA riiklikku julgeolekut Arktikas ning seista vastu Hiina ja Venemaa kasvavale mõjuvõimule seal regioonis.

Venemaal on praegu umbes 40 jäämurdjat, mida on mitu korda rohkem kui jäälõhkujate arvult järgmisel riigil, andes talle NATO ees potentsiaalselt olulise eelise Kaug-Põhjas.

Trump lubas Soomet kaitsta

Trump ütles ka, et Ameerika Ühendriigid kaitseksid oma NATO liitlast Soomet, kui Venemaa režiimi juht Vladimir Putin annaks rünnakukäsu, aga ta lisas, et ei usu seda Putinist.

Stubb võttis maha kartusi Venemaa võimalikust rünnakust lähiajal, öeldes Reutersile antud intervjuus, et Moskva ei ole "otsene sõjaline oht".

"Ma arvan, et inimesed on hakanud mõistma reaalsust, et me peame oma heidutust tugevdama, et konflikt (Venemaaga) poleks võimalik," ütles Stubb pärast Trumpiga kohtumist.

Stubb vähendas ka üldiselt muret USA vägede võimaliku Euroopast väljaviimise pärast osana käimasolevast USA vägede üleilmse paigutuse ülevaatest, väites, et Trump on endiselt Euroopale pühendunud. Ta lisas, et ei näe Venemaad – millel on tema riigiga 1350 kilomeetri pikkune piir – otsese sõjalise ohuna Soomele.

Juunis ütles Saksamaa välisluureteenistuse juht, et Saksamaa on saanud luureandmeid, mis näitavad, et Venemaa on otsustanud laiendada oma vastasseisu Euroopaga Ukraina piiridest kaugemale ja et Kiiev on Venemaa jaoks ainult üks samm teel läände.

"Ausalt öeldes arvan, et inimesed peaksid olema natuke rohkem soomlased, mis tähendab olla rahulik, lahe, keskendunud ning minna sauna või võtta jäävanni," ütles Stubb, kui talle esitati küsimusi hinnangute kohta, et Venemaa võib lähiaastatel NATO riikidele kallale tungida. "[Aga] valmistuge," lisas ta.