Stubb ei näe end Euroopa esindajana kõnelustel Venemaaga

Soome presidendi Alexander Stubbi sõnul on dialoog Vladimir Putiniga vajalik, kuid ta ei soovi täita Euroopa peamise läbirääkija rolli ning eelistab, et Euroopat esindaks suurriikidest koosnev E3 grupp.

Ukraina parlamendi väliskomisjoni esimees Oleksandr Merežko ütles, et soovib, et Stubb esindaks Euroopat relvarahuläbirääkimistel.

"Ma valiksin sellele ametikohale Soome presidendi Alexander Stubbi. Esiteks on ta suurepärane diplomaat, ta teab, kuidas pidada läbirääkimisi ja suhelda Ühendriikide presidendiga," ütles Merežko Soome telekanalile MTV.

Stubb ei näe end siiski läbirääkija rollis, vaid leiab, et Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia (E3 grupp) on Euroopa esindamiseks läbirääkimistel kõige paremas positsioonis.

"Isiklikult ma ei näe ennast selles küsimuses esindajana. Ma arvan, et seda peaksid juhtima suured tegijad, nimelt Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia," ütles Stubb.

Stubbi sõnul võivad aga sellised riigid nagu Soome ja Norra läbirääkimisi väga hästi edendada ka taustal tegutsedes.

Stubbi sõnul on nüüd aeg alustada dialoogi Vladimir Putiniga.

"Oleme praegu olukorras, kus Ukraina on sõjaliselt, poliitiliselt ja majanduslikult tugeval positsioonil. Seetõttu leian, et Euroopal on aeg võtta ühendust Venemaa juhtkonnaga, täpsemalt president Putiniga, et pidada diplomaatilisi kõnelusi," ütles Stubb.