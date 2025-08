EKRE peab Tallinnas oma suurimaks rivaaliks Isamaad

EKRE ei pea Reformierakonda ega ka Sotsiaaldemokraatliku erakonda oma suurimateks konkurentideks KOV-valimistel, sõnas EKRE linnapeakandidaat Martin Helme "Aktuaalsele kaamerale". Pigem on Tallinnas tihe rebimine Isamaaga, kellest võib aga pärast valimisi saada konservatiivne liitlane.

"Ma ei hakka kedagi välistama. Küll on täiesti ilmne, et meil on praktiliselt võimatu leppida milleski kokku sotsidega või Reformierakonnaga. See välistus tuleneb meie valimisplatvormist. Meie eesmärgid Tallinna linna valitsemisel on lihtsalt niivõrd erinevad," lausus EKRE linnapeakandidaat Martin Helme.

Helme loodab, et Tallinnas võidutseb konservatiivne ja mitte liberalistlik blokk. Viimasesse paigutaks Helme ka Parempoolsed, kes kinnitavad homme oma linnapeakandidaadiks arvatavasti Lavly Perlingu.

Isamaa kinnitas teisipäeval oma linnapeakandidaadiks erakonna juhi Urmas Reinsalu, kes otsustas kandideerida, sest Tallinn on kohalike omavalitsuste valimiste raskuspunkt ja kampaaniavastutust peaks kandma erakonna esimees.

"Meil oli päris tõsine arutelu, aga see oli ühehäälne ettepanek ikkagi tiimiliikmetelt ka Tallinnas, et erakonna liidrina peaksin selle rolli võtma," sõnas Reinsalu.

Ühtlasi lisas Isamaa juht, et ei välista kunagi hiljem peaministriks kandideerimast.

"Ma olen valmis asuma pärast kohalikke valimisi Tallinna linnapea ametisse, aga tulevikku vaadates on õige, et ka Tallinna juhtimise juurest on mindud riiki juhtima," lisas Reinsalu.

Reformierakonna linnapeakandidaadiks sai pärast suurt võimukriisi Tallinnas Maris Lauri, kuid Reinsalu sõnul on erakond oma mängudega igasuguse usaldusväärsuse kaotanud. Murekohti on Isamaal ka Keskerakonnaga. Samas ei välista Reinsalu pärast kohalikke valimisi täielikult koostööd kummagagi.

Keskerakond pole küll veel ametlikult linnapeakandidaati kinnitanud, kuid esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul neil seesmiselt mingisugust intriigi pole ja tõenäoliselt on see taaskord tema. Valimisdebatist ootab Kõlvart sisuliste lahenduste pakkumist, mitte pidevat tantsu selle ümber, kes kellega mängib või mitte.

Kõlvart tõdes, et teda häirib teiste erakondade lubadus Keskerakonnaga mitte koostööd teha, kuna see tundub olevat peamine valimislubadus.

"Kahjuks see ei ole mingi uus sõnum. Me oleme seda korduvalt kuulnud ja mind häirib see, et see ongi peamine lubadus, mida üks või teine erakond suudab tallinlastele anda. Tegelikult tallinlased väärivad rohkem," ütles Kõlvart.

Keskerakonnaga koalitsiooni tegemisse on suuremal või vähemal määral kahtlevalt suhtunud ka Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Sotsid loomulikult soovivad, et Tallinna linnapeana jätkaks Jevgeni Ossinovski. Eesti 200 linnapeakandidaadiks kinnitatakse augusti lõpus aga tõenäoliselt Aleksei Jašin.