AfD rahvasaadiku nõunik läks Hiina heaks luuramise eest kohtu alla

Saksamaa kodanikust Jian Guo töötas süüdistuste kohaselt Hiina luure jaoks 2002. aastast, sealhulgas ajal, mil ta oli Krahi nõunik Brüsselis, kui poliitik oli Euroopa Parlamendi liige aastatel 2019-2024.

Guod süüdistatakse Pekingile üle 500 dokumendi edastamises, osa neist olid sealjuures äärmiselt tundliku sisuga. Samuti edastas ta infot Euroopa Parlamendi sisearutelude ja otsuste kohta.

Samuti süüdistatakse 44-aastast Guod ühe teise väidetava spiooni – 39-aastase Hiina kodaniku Yaqi X-i – juhendamises. Viimane luuras süüdistuste kohaselt Saksa kaitseettevõtete järele.

Prokurör Stephan Morweiser ütles ajakirjanikele, et Saksamaal pole Hiina luuramistegevuse mõttes sellist juhtumit varem olnud.

Juhtum on iseäranis tõsine, kuna heidab valgust Hiina ulatuslikule luurehuvile Saksamaa ja Euroopa Liidu poliitika-, sõjandus- ja majandusküsimuste vastu.

Guod kahtlustatakse ka info kogumises juhtivate AfD poliitikute ja Hiina dissidentide kohta Saksamaal.

Väidetavalt teeskles ta sotsiaalmeedias teisitimõtlejatele lähenemiseks Hiina valitsuse kriitikut.

Yaqi X, kelle perekonnanime ei ole avaldatud, töötas Leipzigi lennujaamale logistikateenuseid pakkuvas ettevõttes. Prokuröride sõnul aitas ta Guol pääseda ligi infole lendude ja reisijate kohta. Muu hulgas edastas naine infot sõjaväevarustuse transportimise ja ühe Saksa relvafirmaga seotud isikute liikumise kohta, ütlevad prokurörid.

Kohalikule meediale teadaolevalt oli tema huviorbiidis eelkõige kaitsetööstushiid Rheinmetall, mis osaleb Leopardi tankide tootmises ja kasutab kaubalendudeks Leipzigi lennujaama.

Morweiseri sõnul on Guo süüdimõistmisel silmitsi kuni kümneaastase ja Yaqi X kuni viieaastase vanglakaristusega.

Mõlemad süüalused on vahi all olnud alates nende kinnipidamisest läinud aastal.

Krah oli mullustel Euroopa Parlamendi valimistel AfD esinumber, kuid kanti valimisnimekirjast maha seoses sõnavõtuga, milles pisendas natsi SS-i sõjakuritegusid.

Samas osales ta AfD ridades tänavustel riiklikel parlamendivalimistel ning on sellest ajast alates olnud Bundestagi liige.

Dresdenis peetav kohtuprotsess peaks kestma septembri lõpuni ja tunnistajapinki on kutsutud ka Krah.

Dresdeni prokuratuur uurib samal ajal Krahi seoses rahapesu- ja korruptsioonikahtlusega, mis puudutab tema ametiaega Euroopa Parlamendi liikmena.

Krah on kõiki rikkumisi eitanud ja väidab, et süüdistused on poliitilise ajendiga.