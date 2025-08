ISW: Medvedevi agressiivsed avaldused on osa Kremli infostrateegiast

ISW analüütikud leiavad, et Moskva üritab pisendada Medvedevi rolli otsuste langetamisel. Kuigi ta ei tee otsuseid agressorriigi välispoliitika küsimustes, võiks Putin tema vastuolulisi avaldusi tsenseerida. Kuid ta ei tee seda, sest Medvedevi rünnakud teenivad Putini kindlat eesmärki, leiab instituut.

Putini kõneisik Dmitri Peskov on öelnud, et Vene ametnikud hindavad olukorda erinevalt ja riigi välispoliitikat määrab valitsus. ISW aga kirjutab, et nii Putin kui ka tema lähikondsed on samuti korduvalt ähvardanud läänt tuumarelvadega.

ISW leiab, et Venemaa Julgeolekunõukogu asejuhi valjuhäälse retoorika taustal kõlavad Putini enda avaldused lääne suhtes mõõdukamalt ja konstruktiivsemalt. Seetõttu on Putinil rohkem ruumi suuremate nõudmiste või ähvarduste esitamiseks.

Analüütikud toovad välja, et Kreml tõenäoliselt kiidab heaks ja soodustab Medvedevi tegevust.

Juuli lõpus kommenteeris Medvedev Donald Trumpi uut ultimaatumit, öeldes, et USA president mängib Venemaaga "ultimaatumide mängu" ning hoiatas võimaliku sõja eest.

Vastuseks soovitas Trump Medvedevil oma sõnu valida. Hiljem teatas Trump, et USA saadab Vene ähvarduste tõttu kaks allveelaeva sobivatesse piirkondadesse. Veidi hiljem teatas Trump, et kaks USA allveelaeva saabusid Venemaa lähistele.