Peaminister Michal soovitab tervisekassa juhtkonnal ametit vahetada

"2. oktoober 2018. Tollal haigekassa, täna tervisekassa. Probleem sama. Tollal soovitas haigekassa juht otsida inimestel bussiliikluse abiga uut arsti. Pärast arusaamatut segadust selle korraldamisega. Nüüd siis tervise, mitte enam haigekassa juht ei taju seitse aastat hiljem enda vastutust paremini," kirjutas Michal tervisekassa suvepäevade asjale reageerides.

Michal lisas oma sotsiaalmeediapostitusele viite Postimehe 2018. aasta uudisele, mille pealkiri on "Michal soovitab haigekassa juhtkonnal ametit vahetada". Uudist saab lugeda siit.

"Tollal hinnati juht ametisse sobivaks, hoolimata soovitusest. Kui keegi küsib, kas antud juhul annaksin teise soovituse, siis vastus on ei, soovitus kehtib," kirjutas ta.

"Tervisekassa on miinuses, paljudel põhjustel, mis ei puutu juhtkonda, demograafiast ravivajaduse kasvuni. Seda teades ja teadvustades ka, et valikud just terviseküsimustes on paljudele väga isiklikud, millal saab ise või pereliige arstile ning mis ravi saame riigina lubada, siis salatsemine ajakirjandusega just nii olulise raha kasutuses ei reeda arusaamist, et avaliku raha kasutus peab olema avalik," märkis Michal.

"Nii saavad kõik ka ise veenduda, et meie ühist ja nappi raviraha kasutakse parimal moel. Praegu see nii ei paista, ei salatsemise ega raha kasutuse tõttu," lisas peaminister.

Ligi: et nii glamuurselt asju aetakse, on halb uudis

Tervisekassa nõukokku kuuluv rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ütles saates "Uudis +", et uudis tervisekassa suvepäevast oli väga üllatav.

"Ma ei tea ju detaile, ma ei tea eelarvet, aga et nii glamuurselt asju aetakse, on üllatav ja halb uudis," kommenteeris Ligi.

"Aga samas asutuse eelarve on see, mis siin piirid paneb. Kui see on asutuse juhi juhi valik, siis otseselt riigieelarvele see koormust ei pane, ta on selle kuskilt palgafondilt kokku kogunud," lisas ta.

"Ma olen ise paaril palju tagasihoidlikumal üritusel ka olnud ja tundnud ennast ka kahetiselt, et ühtepidi ma näen, kuidas see motiveerib inimesi, liidab, kui tähtis see on paljudele – ma ei ole peoinimene – et nad võetakse seltskonda ja ollakse koos kord aastas või harvem. Samas need numbrid minu käitumismalliga lähevad vastuollu, eriti haigekassa puhul, kus ikkagi see sotsiaalne närv peab olema alati hästi kõrgel kohal. Nii et jah, ma ei saa seda kuidagi takka kiita, et hästi tehti. Aga ma ei ole ka nii hästi kursis, et teaks, mis seal täpselt oli," rääkis Ligi.

Haigekassa on avalik-õiguslik asutus, selle juhi määrab ja vabastab kuueliikmeline nõukogu. Kaks esindajat on riigilt, sotsiaal- ja rahandusminister, kaks esindajat on kindlustatud isikutel, puuetega inimeste ja ametiühingud, kaks tööandjate keskliidust.

Opositsiooni kuuluv Keskerakond nõudis kolmapäeval seoses tervisekassa suvepäevadega reformierakondlasest sotsiaalministri Karmen Jolleri tagasiastumist.

Mitmed ajakirjandusväljaanded kirjeldasid teisipäeval tervisekassa Taagepera lossis asuvas Wagenkülli spaahotellis juuli lõpus toimunud suvepäevi. Ürituse jaoks oli broneeritud kogu kompleks. Õhtulehe andmetel võis suvepäevade maksumus ulatuda üle 100 000 euro.