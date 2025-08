Ligi: maksulaekumine on prognoositule lähedal

Ligi sõnul ei laeku maksud oodatust kiiremini, isegi kui statistikaameti andmed seda näitavad, samuti ei maksa keskenduda lühiajalistele muutustele.

"On ju teada, et maksudega on niipidised ja teistpidised liikumised. Niipidised siis eelmise koalitsiooni koosseisu otsused, kus makse tõsteti, see mõjutab aastasiseseid liikumisi väga tugevalt. Ja samas järgmine aasta on oluline maksukoormuse langus, mis jällegi riigi rahanduse seisukohalt tähendab ju väljaminekut. Ja see kõik vastab prognoosidele," lausus Ligi.

Positiivne on majandusnäitajate seas palgakasv, mis on üle ootuste, ja et majandus on kasvuteel, lisas rahandusminister. "Nüüd tuleb ka numbritele otsa vaadata, ja vaadata, kui need kestavad, kui need positiivsed muutused on," ütles Ligi.

Numbrite vaatamine tähendab täpsemat analüüsi ja põhjalikuma ülevaate esimese poolaasta majandusnäitajatest annab rahandusministeerium järgmise nädala alguses, lausus Ligi.

Kui maksulaekumine aga peaks tõesti prognoositust parem olema, siis mõtteainet võimalikeks maksupoliitilisteks otsusteks see kindlasti annab, nentis rahandusminister. Sotsiaalmeedias on näiteks välja pakutud automaksu tühistamist või tuleval aastal eesootava üksikisiku tulumaksumäära tõstmise ärajätmist.

"Ainest mõelda on, aga oleme ettevaatlikud millegi välja hõikamisel. See majandusprognoos tuleb meil augustis, siis me hakkame tegema ka otsuseid, ja nagu ma ütlesin, tegelikult on asi prognoositule lähedane. Me ei saa praegu jooksvalt küll öelda, et midagi on väga prognoosidega viltu," lausus Ligi.

Kui valida, kas jätta ära tulumaksumäära tõstmine või automaks, siis Ligi eelistus oleks esimene.

"Kindlasti üksikisiku tulumaks, aga ma ei luba midagi. /.../ Automaks on ikkagi maksusüsteemi loomulik element, siin ei ole mõtet ajada seda küünilist jama, et mina olen selle kinni maksnud ja nii edasi. See on ikka arenenud riikides selline koht, kus taristu- ja keskkonnakoormust eraldi maksustatakse; et need, kes rohkem kulutavad, sellele ka natuke rohkem maksavad," ütles Ligi.