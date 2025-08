WSJ: USA-s teeb ilma tehnoloogiafirma Palantir

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Palantiril läheb väga hästi ning USA tehnoloogiafirma aktsia on viimase aasta jooksul kerkinud lausa 600 protsenti. Firma teeb koostööd USA kaitseministeeriumiga ning sel on soojad suhted Donald Trumpi administratsiooniga.

Andmeanalüüsi tarkvara tootja Palantir Technologies avaldas nädala alguses oodatust tugevamad kvartalitulemused ning firma pälvib üha suuremat meedia tähelepanu. Firma aktsia on viimase aasta jooksul kerkinud 600 protsenti, teisipäeval kerkis see taas ligi kaheksa protsendi võrra.

Ettevõte teeb tihedat koostööd USA valitsusega, firma omanikeringi kuulub ka multimiljardär Peter Thiel.

The Wall Street Journali hinnangul järgib ka Palantiri juhtkond meediaga suhtlemisel strateegiat, mis sarnaneb Donald Trumpi lähenemisega. Palantiri juhtkond ei palu vabandust, pilkab oma kriitikuid ning kritiseerib firmast lahkunud töötajaid.

"Meil on kahju, et meie vihkajad on pettunud, kuid pettumust valmistavaid kvartaleid on veel juurde tulemas, me näeme selle kallal vaeva," ironiseeris esmaspäeval Palantiri juht Alex Karp.

Ettevõte kasutab sarnast lähenemisviisi ka välismaal, kus firma teenib ligi veerandi oma rahavoost. Eelmisel nädalal sai Palantir päringuid Saksa meedialt, firma tegi seejärel avalduse, milles pilkas Saksa ajakirjanikke ühekülgsete küsimuste esitamise pärast.

Palantiri tehnoloogia aitab sõduritel tuvastada vaenlase droonide asukohti ning võimudel leida migrante. Palantiri tehnoloogiat kasutatakse ka tervishoiusektoris. Meedias levivad väited, et ka Trumpi raketisüsteem Kuldkuppel hakkab kasutama Palantiri tehnoloogiat.

Trump ise kiidab samuti järjepidevalt Palantiri tehnoloogiat.

"Me ostame Palantirilt palju asju," ütles eelmisel kuul Washingtonis toimunud tehisintellekti kohtumisel Trump.

USA valitsusega sõlmitud lepinguid tõid Palantirile 2025. aasta esimese poolaasta jooksul sisse 322 miljonit dollarit, mida on 12 protsendi võrra rohkem kui mullu. Ettevõte teeb tihedat koostööd Pentagoniga ja mõned endised ametnikud muretsevad, et kaitseministeerium on muutunud liigselt sõltuvaks Palantiri tehnoloogiast.

Palantir teeb veel koostööd Ukraina armeega. Pärast Venemaa sissetungi sõitis Karp isiklikult Kiievisse ning kohtus seal president Volodõmõr Zelenskiga. Palantir toetab veel ka Iisraeli armee tegevust.

Alates jaanuarist on Palantir suurendanud oma mõjuvõimu Trumpi administratsioonis, valitsusega on liitunud mitmed firma endised tippjuhid. Näiteks Karpi enda nõunik Jacob Helberg määrati USA välisministeeriumis kõrgele ametikohale.

Karp ise aga ütles, et toetas eelmise aasta presidendivalimistel Kamala Harrist ja on demokraatide rahastaja. Viimastel aastatel on ta aga andnud raha ka vabariiklaste parteile.

Palantiri üks asutajatest Thiel on samas üks suurimaid vabariiklaste toetajaid, tema heaks on töötanud ka praegune asepresident JD Vance.