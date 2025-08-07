Sõja 1261. päev.Ukraina droonid ründasid Krasnodari krais asuvat naftarajatist

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et ta võib lähiajal suure tõenäosusega kohtuda Vladimir Putiniga. Ukraina droonid ründasid Krasnodari krais asuvat naftarajatist.

Oluline neljapäeval, 7. augustil kell 13.47:

- Trumpi sõnul võib ta suure tõenäosusega peagi Putiniga kohtuda;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 147 lahingut;

- Ukraina droonid ründasid Krasnodari krais asuvat naftarajatist;

- Krõvõi Rihi tabas Vene droonirünnak.

Ukraina droonid ründasid Krasnodari krais asuvat naftarajatist

Ööl vastu neljapäeva sai tabamuse Venemaal Krasnodari piirkonnas asuv rafineerimistehas ning seal puhkes tulekahju.

Additional footage of the fire currently burning at the Afipsky Oil Refinery in Krasnodar Krai, Southern Russia, with a large portion of the facility appearing to be engulfed in flames, following a drone strike this morning by the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/jKua1qIdWG — OSINTdefender (@sentdefender) August 7, 2025

Ukraina relvajõudude peastaabi teates öeldi, et võitlejad viisid läbi edukad rünnakud sihtmärkidele. Lahingmissiooni Afipski naftatehasele viisid läbi luurepeavalitsuse ja drooniväe üksused.

"Krasnodari oblastis asuva Afipski naftatehase tabamine sai kinnituse. Selle aastane töötlemismaht on 6,25 miljonit tonni, mis on 2,1 protsenti kogu Venemaa naftatöötlemise mahust. Droonitabamuse tagajärjel süttis gaasi ja gaasikondensaadi töötlemise seade," öeldi teates.

Samuti ründasid Ukraina kaitsejõudude üksused mitut muud olulist rajatist, kuid tulemused on veel selgitamisel.

Uniani teatel teatas tabas 2. augusti öösel droonirünnak ka kaht naftatöötlemistehast Rjazani ja Samara oblastis.

Meedia teatel seiskus ettevõttesse Rosnefti kuuluva Rjazani naftatöötlemistehase kaks peamist naftatöötlemisüksust. Selle tulemusel kadus umbes pool tehase rafineerimisvõimsusest.

Järgmisel päeval, 3. augustil, tabas Ukraina droon Sotši linnas asuvat Rosneft-Kubannefteprodukt naftahoidlat ja süütas selle.

Trumpi sõnul võib ta suure tõenäosusega peagi Putiniga kohtuda

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et ta võib lähiajal suure tõenäosusega kohtuda Vladimir Putiniga.

"On hea võimalus, et kohtumine toimub väga varsti," ütles Trump ajakirjanikele.

Valge Maja teatas juba veidi varem, et Trump plaanib järgmisel nädalal isiklikult kohtuda nii Putiniga kui ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Trump ise ei andnud märku, kus kohtumine Putiniga võiks toimuda.

Võimalikku tippkohtumist arutati ka telefonikõnes Trumpi ja Zelenski vahel, milles osalesid ka NATO peasekretär Mark Rutte, Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Soome president Alexander Stubb.

"Otse teel meie vägede juurest siin Sumõ oblastis rääkisin president Trumpiga. See vestlus toimus pärast president Trumpi esindaja Steve Witkoffi visiiti Moskvasse," teatas Zelenski.

"Kõnes osalesid ka Euroopa liidrid ja ma olen neile kõigile toetuse eest tänulik. Arutasime seda, mis Moskvas kirja pandi. Ukraina kaitseb kindlasti oma iseseisvust. Me kõik vajame püsivat ja usaldusväärset rahu. Venemaa peab lõpetama sõja, mille see ise alustas. Aitäh kõigile, kes seisavad Ukrainaga," rääkis Zelenski.

Zelenski toonitas, et Ukraina partnerite seisukoht on absoluutselt selge.

"Sõda peab lõppema. Ja seda tuleb teha ausalt," sõnas Zelenski.

Ka USA välisminister Marco Rubio kommenteeris kolmapäeval Trumpi ja Putini võimalikku kohtumist.

"Kolmapäev oli hea päev, aga meil on ees palju tööd. On veel palju takistusi, mida vaja ületada. Me loodame seda teha järgmiste päevade ja tundide ning võib-olla nädalate jooksul," ütles Rubio.

Rubio sõnul usuvad Ühendriigid, et on Venemaa ja Ukraina sõja lõpule varasemast lähemal ja Washingtonil on parem arusaam ning ülevaade tingimustest, mille alusel Venemaa võiks sõja lõpetada.

Mis puudutab uusi sanktsioone Venemaa vastu, siis Rubio sõnul teeb Trump otsuse täiendavate piirangute kehtestamise kohta järgmise 24–36 tunni jooksul.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 147 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 147 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal. Pokrovski suunas peeti 38 lahingut, Lõmani kandis toimus 21 lahingut, Toretski suunas toimus 11 lahingut, vahendas Ukrainska Pravda.

Krõvõi Rihi tabas Vene droonirünnak

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Krõvõi Rihi tabas ööl vastu neljapäeva Venemaa droonirünnak. Ukraina võimude teatel toimusid linnas mitmed plahvatused.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1040 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 060 310 (võrdlus eelmise päevaga +1040);

- tankid 11 076 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 095 (+4);

- suurtükisüsteemid 31 180 (+47);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1456 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1203 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 49 930 (+163);

- tiibraketid 3555 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 57 605 (+130);

- eritehnika 3936 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.