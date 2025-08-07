Tarbijahinnaindeks tõusis kuuga 0,6 protsenti, aastaga 5,4 protsenti

Eelmise aasta juuliga võrreldes olid kaubad 3,9 protsenti ja teenused 7,7 protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski ütles, et viimati oli indeksi aastane muutus nii kõrge 2023. aasta juulis, kui see oli 6,4 protsenti.

Võrreldes mulluse juuliga mõjutasid indeksit enim 9,1 protsenti kallinenud toidukaubad.

"Tervishoiu aastane hinnatõus (10,5 protsenti) tuleneb aga peamiselt aprillis uuendatud tervishoiuteenuste hinnakirjast," tõdes Veski.

Aastaga on odavnenud riided ja jalatsid (0,9 protsenti) ning eluasemega seotud hinnad (1,8 protsenti).

"Võrreldes selle aasta juuniga on eluaseme hinnad aga tõusnud ühe protsendi, sealhulgas üür 2,1 protsenti. Ka transpordi rühma mõju on kuu võrdluses üsna kaalukas – kuuga on hinnad tõusnud 1,5 protsenti. Juulis tõusis bensiinihind 1,3 protsenti ning diislikütuse hind 4,5 protsenti, kuid võrreldes aastatagusega on mõlema hinnad siiski madalamad. Riiete ja jalatsite hinnad on kuuga 4,2 protsenti langenud," selgitas analüütik.

Toidukaubad kallinesid juulis võrreldes juuniga 0,5 protsenti. Toidu hinnatõusu panustasid enim liha ja lihatoodete (2,1 protsenti) ning piima, piimatoodete ja munade (2,1 protsenti) hinnatõus. Vastupidist mõju avaldasid köögivilja (2,9 protsenti), ning kala ja kalatoodete (3,6 protsenti) hinnalangus.

THI muutus Autor/allikas: Statistikaamet

THI muutus kaubagruppide lõikes Autor/allikas: Statistikaamet

Augusti tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet 5. septembril koos pressikonverentsiga, kus tutvustatakse lisaks värsketele andmetele ka elektrihinnaindeksi tasemekorrektuuri analüüsi ja uut elektrihinna arvutamise mudelit. Mudel võimaldab näidata THI ja inflatsiooni ülehinnatust 2021.–2025. aastani ja pakub, milline oleks THI praegu, kui tasemekorrektuur oleks juba tehtud. Lõpliku mudeli võtab statistikaamet kasutusele 2026. aasta alguses.