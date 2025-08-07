X!

Tarbijahinnaindeks tõusis kuuga 0,6 protsenti, aastaga 5,4 protsenti

Majandus
Toidupood.
Toidupood. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eesti tarbijahinnaindeks tõusis juulis võrreldes juuniga 0,6 protsenti ning 2024. aasta juuliga võrreldes 5,4 protsenti, näitavad statistikaameti andmed.

Eelmise aasta juuliga võrreldes olid kaubad 3,9 protsenti ja teenused 7,7 protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski ütles, et viimati oli indeksi aastane muutus nii kõrge 2023. aasta juulis, kui see oli 6,4 protsenti.

Võrreldes mulluse juuliga mõjutasid indeksit enim 9,1 protsenti kallinenud toidukaubad.

"Tervishoiu aastane hinnatõus (10,5 protsenti) tuleneb aga peamiselt aprillis uuendatud tervishoiuteenuste hinnakirjast," tõdes Veski.

Aastaga on odavnenud riided ja jalatsid (0,9 protsenti) ning eluasemega seotud hinnad (1,8 protsenti).

"Võrreldes selle aasta juuniga on eluaseme hinnad aga tõusnud ühe protsendi, sealhulgas üür 2,1 protsenti. Ka transpordi rühma mõju on kuu võrdluses üsna kaalukas – kuuga on hinnad tõusnud 1,5 protsenti. Juulis tõusis bensiinihind 1,3 protsenti ning diislikütuse hind 4,5 protsenti, kuid võrreldes aastatagusega on mõlema hinnad siiski madalamad. Riiete ja jalatsite hinnad on kuuga 4,2 protsenti langenud," selgitas analüütik.

Toidukaubad kallinesid juulis võrreldes juuniga 0,5 protsenti. Toidu hinnatõusu panustasid enim liha ja lihatoodete (2,1 protsenti) ning piima, piimatoodete ja munade (2,1 protsenti) hinnatõus. Vastupidist mõju avaldasid köögivilja (2,9 protsenti), ning kala ja kalatoodete (3,6 protsenti) hinnalangus.

THI muutus Autor/allikas: Statistikaamet
THI muutus kaubagruppide lõikes Autor/allikas: Statistikaamet

Augusti tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet 5. septembril koos pressikonverentsiga, kus tutvustatakse lisaks värsketele andmetele ka elektrihinnaindeksi tasemekorrektuuri analüüsi ja uut elektrihinna arvutamise mudelit. Mudel võimaldab näidata THI ja inflatsiooni ülehinnatust 2021.–2025. aastani ja pakub, milline oleks THI praegu, kui tasemekorrektuur oleks juba tehtud. Lõpliku mudeli võtab statistikaamet kasutusele 2026. aasta alguses. 

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:20

Raadiouudised (07.08.2025 09:00:00)

09:20

Philippe Jourdan: ajalooline hetk Eestile ja katoliku kirikule

09:16

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

09:12

Analüüs: ministeeriumid toetuvad teadusele, ent jätavad allikale viitamata

09:09

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

08:58

Finantsinspektsioon saab tuleval aastal uue juhi

08:51

Itaalia valitsus andis Sitsiilia silla ehitamisele rohelise tule

08:43

Nanohõbe muutus koorikloomade toel tapvalt tõhusaks

08:37

Eesti noored jätkasid rahvusvahelistel laste mängudel medalisajus

08:36

Kultuuriportaal soovitab: romantiline ja sügav "Üks ilus hommik" Jupiteris

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.08

Sõja 1260. päev. Putini ja Witkoffi kohtumine kestis ligi kolm tundi Uuendatud

06.08

Laane: mul on kahju, et töötajate tänamine rahva õiglustunnet riivab

06.08

Peaminister Michal soovitab tervisekassa juhtkonnal ametit vahetada Uuendatud

06.08

Keskerakond nõuab seoses tervisekassa suvepäevadega Jolleri tagasiastumist

05.08

Palgatõusust ilma jäänud Elroni rongijuhid pole nõus ületunde tegema

06.08

Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

05.08

Leedus alla kukkunud Vene droon sisaldas lõhkeainet

06.08

Sõõrumaa: sain Reformierakonna volitused minna Keskerakonnaga läbi rääkima Uuendatud

06.08

Joller: arutame tervisekassa suvepäevi nõukogu koosolekul

06.08

Trump kehtestab Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised lisatollid

ilmateade

loe: sport

09:16

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

08:37

Eesti noored jätkasid rahvusvahelistel laste mängudel medalisajus

08:06

US Openil jagatakse välja rekordiline auhinnaraha

06.08

Koskel sai Hämeenlinnas napi kaotuse

loe: kultuur

08:36

Kultuuriportaal soovitab: romantiline ja sügav "Üks ilus hommik" Jupiteris

06.08

Suri tantsija ja tantsupedagoog Ülle Toming

06.08

95. sünniaastapäeva kontserdil kõlab Veljo Tormise looming uues helikeeles

06.08

Arvustus. Mõranev kodurahu ehk kassi-hiire mäng külalistega

loe: eeter

06.08

Ines: mõõnad mu elus on tõukeks mu loomingule

06.08

Zooloog Tiit Maran: surm on elu normaalne osa

06.08

Psühholoog: terviseärevuse vastu aitab mitu lihtsat nippi

06.08

Toretalu maisilabürindis eksleb igal suvel sadu inimesi

Raadiouudised

06.08

Salaci uuel sillal loodetakse liiklus avada novembri algul

06.08

Minister Karmen Joller nendib, et Tervisekassa käitus suvepäevi korraldades lubamatult

06.08

Eesti paigaldab piiriveekogudele ujuvtõkked

06.08

Päevakaja (06.08.2025 18:00:00)

06.08

Parempoolsete Tallinna linnapea kandidaat on Lavly Perling

06.08

Korteriühistutele toob kriisivalmiduse suurendamine väjakutseid

06.08

Transpordiamet katsetas kolm aastat teeäärte vähesemat niitmist

06.08

Raadiouudised (06.08.2025 15:00:00)

06.08

Südalinna Teater peaks tutvustama Eesti dramaturgiat

06.08

Palavus on möödas, sajud jätkuvad

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo