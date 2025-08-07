X!

Ekspert: Hiina ei saa lubada Venemaal sõda lõpetada

Hiina lennukikandja Shandong
Hiina lennukikandja Shandong Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Cheng Zijian
USA endine julgeolekuametnik ja julgeolekuekspert Rebekah Koffler kirjutab ajalehes The Telegraph, et Hiina peab Venemaa kaudu Ukrainas varisõda ning soovib selle käigus kurnata lääneriike. Koffler toob välja, et Hiina juhtkond ei ole seetõttu huvitatud rahu saavutamisest Ukrainas.

USA president Donald Trump püüab endiselt rahu saavutada ning suurendab survet Venemaale. Hiljuti teatas Trump, et kehtestab Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised lisatollid. 

Trump ähvardas ja pilkas veel ka Dmitri Medvedevit ning viis USA tuumaallveelaevad Vene ranniku lähistele. Kolmapäeval käis taas Moskvas Trumpi erisaadik Steve Witkoff, lähiajal võib USA president kohtuda Vladimir Putiniga. 

Koffleri hinnangul püüab Trump nii endiselt mitmel viisil rahu saavutada, kuid pole selge, kas tal see ka õnnestub. Ekspert toob välja, et üha rohkem on õhus märke, et Hiina võib Trumpi rahupüüdlused nurjata. 

Koffler kirjutab, et Hiina näeb ennast Ukraina sõja võitjana ning Trump ja tema meeskond pole võtnud seda ehk arvesse. Hiina peab lääne vastu varisõda ning toetab selle käigus Moskvat. Peking varustab Moskvat tehnoloogiaga ning jätkab Vene tooraine ostmist. See võimaldab Venemaal jätkata pikaleveninud kurnamissõda Ukrainas. 

Hiina on koos Indiaga olnud peamine Vene nafta importija. Peking on sidemeid Moskvaga veelgi tugevdanud ning plaanib suurendada gaasiimporti Venemaalt. Samal ajal vähendab Hiina veeldatud maagaasi importi USA-st.

Koffler tõstatab küsimuse, miks on Hiinal huvi toetada Venemaad sõjas Ukraina vastu ja võrdleb Pekingi praegust tegevust vana rahvajutuga, mis kõlab umbes nii: "Samal ajal kui kaks tiigrit orus raevukalt võitlevad, istub mäe otsas tark ahv, kes vaatab ja ootab, kuidas see võitlus lõpeb."  

Koffler leiab, et Hiina näeb end antud olukorras targa ahvina, kes kannatlikult ootab, kuidas Washington ja Moskva oma arveid klaarivaid. 

Hiina ja Venemaa kuulutasid välja piiranguteta partnerluse juba 2022. aasta veebruaris, kui Putin külastas Pekingit mõni päev enne kümnete tuhandete sõdurite saatmist Ukrainasse. Seega, ka Hiina eesmärk on vähendada USA mõjuvõimu maailmas.

Koffler kirjutab, et Ukraina konflikti pikendamise käigus soovib Hiina vähendada USA relvavarusid. Peking püüab nii takistada USA sekkumist võimalikku Taiwani konflikti. Mõned USA analüütikud aga leiavad, et Hiina võib Taiwanile tungida juba 2027. aastal.

Hiina kompartei peab Taiwani oma mässuliseks piirkonnaks ja on lubanud selle taasühendada, vajaduse korral kasvõi jõuga.

Koffler toob veel välja, et hiljuti alustasid Hiina ja Venemaa Jaapani meres mereväe ühisõppust. Tema sõnul saadeti sellega Washingtonile selge signaal, et rahu Ukrainas on vastuolus nii Moskva kui ka Pekingi tegevuskavaga, vahendas The Telegraph.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

