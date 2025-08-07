Pakosta: täitmisregistris tehtud pangapäringud on varsti riigiäpis näha

Hiljemalt järgmise aasta veebruaris liitub täitmisregister andmejälgija teenusega, mis tähendab, et inimesed näevad eesti.ee portaalis ja riigiäpis, kui riigiasutused on täitmisregistri kaudu nende pangakonto kohta päringuid teinud, ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200).

"Pean väga oluliseks, et iga inimene saab ise kontrollida, kes ja millal ja miks tema andmeid vaatab. See on oluline nii läbipaistvuse, turvalisuse kui ka usalduse jaoks. Valitsus on minu ettepanekul otsustanud juba koalitsioonilepingus, et andmejälgija läheb kõikidele andmekogudele kohustuslikuks, praegu on seal vabatahtlikult liitunud vaid osad andmekogud," selgitas Pakosta.

"See eelnõu on meil juba töös üldnõudena. Lihtsalt täitmisregistri liitmise tõime minu otsusega veel varasemaks, et seal oleks asi juba kohe ära tehtud," lisas ta.

Pakosta sõnas, et mõistagi ei näe inimesed päringute infot kohe. "Nad näevad seda pärast uurimisasutuste konkreetse uurimistöö lõppu, et uurimist ennast mitte vussi keerata," ütles minister.

Pakosta kinnitusel jõuavad andmejälgijasse kõik täitmisregistri vahendusel tehtud päringud, välja arvatud need, mille avalikustamist ei näe ette eriseadused, nagu näiteks julgeolekuasutuste seadus.

Pakosta hinnangul annaks selgemaks timmida ka seadusandluse sätet, mis puudutab pankade rolli päringute seaduspärasuse kontrollimisel.

"Süsteem loodi aegu tagasi ja krediidiasutuste seaduses on üks halvasti sõnastatud lause, mis ütleb, et pangad ei ole kohustatud kontrollima kontrollima täitmisregistri kaudu esitatud järelepärimise andmeväljadele sisestatud andmete õigsust. Ent nad võivad. See säte on mõistlik ka selgemaks teha. See on minu arvamus, aga teevad ja otsustavad rahandusministeerium ja riigikogu," sõnas Pakosta.

Õiguskantsler Ülle Madise kantselei andis 1. juulil teada, et tuvastas kontrolli käigus, et täitmisregistri kaudu pääsevad ametiasutused kohase õigusliku aluseta ligi konto omanike pangasaladusele.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta andis 8. juulil allkirja täitmisregistri põhimäärusele ja palus asutustel 14. juuliks esitada uued taotlused süsteemiga liitumiseks.

Lisaks juba astutud sammudele on Eesti Pangaliit juhtinud tähelepanu vajadusele tagada pangasaladusena käsitletava teabega tutvumise osas õigusselgus ja kutsunud valdkondi juhtivaid ministeeriume üles astuma koostöös konkreetseid samme kõigi õiguskantsleri osutatud puuduste kõrvaldamiseks.