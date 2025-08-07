Tallink: Soome meremehi võib oodata koondamislaine

Tallinki laevastikust on praegu üks laev Rootsi ja kaks Soome lipu all, mis on ametiühingute kokkuleppe kohaselt ainus viis Soome ja Rootsi vahel opereerimiseks. See tähendab, et toetuste kaotamine ohustaks Soome lipu all sõitvat meretransporti ja töökohti, kommenteeris Kompus.

"Kui toetused kaotatakse või neid vähendatakse oluliselt, on vältimatu, et osa praegu Soome lipu all sõitvatest laevadest võidakse üle viia teiste riikide lipu alla või teistele laevateedele," sõnas ta.

See omakorda tooks kaasa massilisi koondamisi Soome meremeeste seas.

Kompus selgitas, et ligi 60 protsenti Soome väliskaubandusest opereerib läbi laevanduse, kasutades reisilaevu, nagu on Tallinkil. Seega on tegemist kriitilise taristuga, mis teenindab nii reisijaid kui ka kaubavedu, sõnas ta.

Kompuse sõnul on ka Soome meremeeste liit hoiatanud, et ilma riikliku toeta ei ole võimalik säilitada Soome lipu all sõitvat laevandust ning tuhanded meretöötajad võivad kaotada töö.

Hiljuti tegi Soome rahandusminister teiste eelarve kärpelahenduste seas ettepaneku kaotada 2026. aastast meretranspordi töötajate palgatoetused.