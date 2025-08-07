Eesti eksperdid on Trumpi ja Putini tuleva kohtumise suhtes pigem ettevaatlikud

Pärast eilset Venemaa juhi Vladimir Putini ja USA eriesindaja Steve Witkoffi kolmetunnist kohtumist kõlasid Ameerika Ühendriikide ja Venemaa poolt optimistlikud sõnumid. Eesti eksperdid nii positiivselt asjade käiku ei näe ja on Putini ning Trumpi peatse kohtumise suhtes valvsad.

Julgeolekuekspert Rainer Saksa hinnangul jääb mulje, et Venemaa suutis kolmapäevasel kohtumisel USA erisaadiku Steve Witkoffiga esitada omapoolse ettepaneku, mis USA otsese surve Venemaale peatas.

"Ma arvan, et president Putin tegi ettepaneku läbi rääkida mingi osalise või etapiviisilise relvarahu üle. Ma arvan, et ta ei andnud konkreetset lubadust lõpetada või peatada sõjategevust mingisuguse aja jooksul, aga pakkus välja mingisugused sammud, millega näiliselt vähemalt oleks võimalik sõjategevuse peatamise poole liikuda," lausus Saks.

"Esimene etapp võiks olla õhurünnakute peatamine tsiviiltaristule või rindejoonest kaugemal olevatele sihtmärkidele," lisas ta.

USA poliitika eksperdi Andreas Kaju hinnangul tuleb Trumpi ja Putini peatse kahepoolse kohtumise osas väga valvas olla.

"Küsimus on, kas need on head sõnumid ka meile ja ukrainlastele ja eurooplastele. Täna juba liigub ringi väga imelikke jutte selle kohta, et see pakkumine, mis ei ole mitte rahupakkumine, vaid on ajutise vaherahu pakkumine, sisaldab seda tüüpi ideid nagu juba vallutatud territooriumide staatuse määratlemise edasilükkamine 49 või 99 aastaks. See tundub eraldivõetuna, muud konteksti arvestamata, kaunis groteskne," rääkis Kaju.

Riigikogu liige Marko Mihkelson leidis, et Trumpi ja Putini kahepoolne kohtumine on ohtlik ja lootus sealt Ukrainale ja laias laastus ka meile positiivseid uudiseid kuulda on ennatlik.

"Ma arvan, et Trumpi eesmärk praegu on ükskõik mis hinnaga see sõda peatada. Just täna rääkisin enda kolleegidega Ukrainas ja nende hinnang on selline, et isegi kui vaherahu peaks sellistel tingimustel tekkima, on see vaid ajutine," ütles Mihkelson.

Saks usub siiski, et Putin on mõistnud, et Trumpi ei õnnestu enam tühja ja sisuta protsessiga lollitada. Mõtet kannatada USA kehtestatud sanktsioonide all oleks vaid siis, kui Venemaa oleks kindel, et saavutab sõjas kiiresti edu.

"Aga kuna me näeme, et Venemaa siiski initsieeris selle kohtumise Moskvas ja tegi mingid ettepanekud, siis saame teha vaid ühe järelduse: Venemaal ei lähe rindel nii hästi, kui vaja oleks," lausus Saks.

"Mul on kahju tegelikult, et lääne liidrid on nii nõrgad, et nad ei näe läbi, et selle sõja lõpetamiseks on võimalik ainult üks tee: Venemaa purukslöömine tema agressioonisõjas. See on ainuke tee. Seda aga kahjuks ei juhtu," nentis Mihkelson.