Kirbla kiriku uurimine andis uut infot selle ajalooliste kihistuste kohta

Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse konserveerimise osakonna juhataja Anneli Randla rääkis, et Pärnumaal Lääneranna vallas asuvat keskaegset Kirbla kivikirikut uurivad muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna tudengid praktika käigus.



"Me püüame läbi käia kõik Eesti keskaegsed kirikud ja Järvamaale me oleme saanud ringi peale, Läänemaa kirikutes oleme ka päris mitmes käinud juba. Kirbla oli üks neist, kus ei ole tehtud uuringuid veel ja mida on üldse ka kunstiajaloolased on väga vähe uurinud. Tegelikult oli meil Kirbla plaanis juba üks kümmekond aastat tagasi, aga toona oli ikkagi kiriku sisekliima nii hull, et siin oli nii niiske, aga vahepeal on saanud Kirbla kirik endale automaatse tuulutuse ja sisekliima on palju parem," rääkis Randla.



Nädala jagu kestnud tööde käigus on kiriku lagesid ja võlve uuritud millimeeter millimeetri haaval. Anneli Randla sõnul on tööde käigus leitud väärtuslikke ajaloolisi kihistusi.



"Mida me leidnud oleme praegu on see, et võlvi peal on päiskivi, mille peal on üks vapp ja see on olnud värviline ja siis on olnud maalitud roided sellise kalasaba mustriga, mis on siis keskaegne viimistlus ja võidukaare peal on sellist kiviimitatsiooni tulnud välja," ütles Randla.

"Me oleme siit juba väga palju seda varasema kiriku väljanägemist kätte saanud ja see ei puuduta ju ainult seinu ja võlve, vaid ka kiriku sisustust. Et see, milline nägi välja välja orelirõdu, selle sambad või siis ka loos mõisnike loož või pastori loož kooriruumis, et need kõik kuulusid ühte komplekti. Et nad on siis eri aegadel olnud ka siis tervikuna viimistletud ja näiteks nende sammaste pealt, millele toetub oreli rõdu, et nendel on olnud marmorimitatsioon. Seda kirikut on siin kaunistatud ikka palju, palju uhkemalt, kui me teda praegu näeme selle suhteliselt askeetliku viimistlusega," lausus Randla.



Randla sõnul jäetakse huvitavamad leiud kõigile vaatamiseks nähtavale.



"Sealt, kust vähem infot tuli või mis ei vääri lahti jätmist, seal me taastame endise olukorra. Aga siin on õnneks päris palju sellist huvitavat, mida saab välja ja nähtavaks jätta," sõnas ta.



Pärnumaal Lääneranna vallas Risti-Virtsu-Kuivastu maantee ääres asuv Kirbla kirik on Eesti väikseim keskaegne kogudusekirik. Eesti kunstiakadeemia tudengid on 20 aasta jooksul uurinud kokku paarikümmet kirikut.