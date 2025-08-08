X!

Kirbla kiriku uurimine andis uut infot selle ajalooliste kihistuste kohta

Eesti
EKA tudengid uurivad Kirbla kirikut.
Vaata galeriid
8 pilti
Eesti

Eesti kunstiaakadeemia muinsuskaitse ja konseveerimisaokonna tudengid uurivad sel nädalal Kirbla kirikut. Uut infot on saadud nii kiriku kunagise väljanägemise kui ka sisustuse kohta.

Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse konserveerimise osakonna juhataja Anneli Randla rääkis, et Pärnumaal Lääneranna vallas asuvat keskaegset Kirbla kivikirikut uurivad muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna tudengid praktika käigus.
 
"Me püüame läbi käia kõik Eesti keskaegsed kirikud ja Järvamaale me oleme saanud ringi peale, Läänemaa kirikutes oleme ka päris mitmes käinud juba. Kirbla oli üks neist, kus ei ole tehtud uuringuid veel ja mida on üldse ka kunstiajaloolased on väga vähe uurinud. Tegelikult oli meil Kirbla plaanis juba üks kümmekond aastat tagasi, aga toona oli ikkagi kiriku sisekliima nii hull, et siin oli nii niiske, aga vahepeal on saanud Kirbla kirik endale automaatse tuulutuse ja sisekliima on palju parem," rääkis Randla.
 
Nädala jagu kestnud tööde käigus on kiriku lagesid ja võlve uuritud millimeeter millimeetri haaval. Anneli Randla sõnul on tööde käigus leitud väärtuslikke ajaloolisi kihistusi.
 
"Mida me leidnud oleme praegu on see, et võlvi peal on päiskivi, mille peal on üks vapp ja see on olnud värviline ja siis on olnud maalitud roided sellise kalasaba mustriga, mis on siis keskaegne viimistlus ja võidukaare peal on sellist kiviimitatsiooni tulnud välja," ütles Randla.

"Me oleme siit juba väga palju seda varasema kiriku väljanägemist kätte saanud ja see ei puuduta ju ainult seinu ja võlve, vaid ka kiriku sisustust. Et see, milline nägi välja välja orelirõdu, selle sambad või siis ka loos mõisnike loož või pastori loož kooriruumis, et need kõik kuulusid ühte komplekti. Et nad on siis eri aegadel olnud ka siis tervikuna viimistletud ja näiteks nende sammaste pealt, millele toetub oreli rõdu, et nendel on olnud marmorimitatsioon. Seda kirikut on siin kaunistatud ikka palju, palju uhkemalt, kui me teda praegu näeme selle suhteliselt askeetliku viimistlusega," lausus Randla.
 
Randla sõnul jäetakse huvitavamad leiud kõigile vaatamiseks nähtavale.
 
"Sealt, kust vähem infot tuli või mis ei vääri lahti jätmist, seal me taastame endise olukorra. Aga siin on õnneks päris palju sellist huvitavat, mida saab välja ja nähtavaks jätta," sõnas ta.
 
Pärnumaal Lääneranna vallas Risti-Virtsu-Kuivastu maantee ääres asuv Kirbla kirik on Eesti väikseim keskaegne kogudusekirik. Eesti kunstiakadeemia tudengid on 20 aasta jooksul uurinud kokku paarikümmet kirikut.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:20

Kantsler: tõenäoliselt muutub kliimaeesmärkide täitmine paindlikumaks

10:17

Naiste jalgpalli konverents toob Eestisse doktorikraadiga Norra endise tippmängija

10:11

Suri luuletaja Virve Osila

10:03

Geenide toime võib olla emalt ja isalt pärituna vastupidine

10:00

Trump: Putin ei pea Zelenskiga kohtuma

10:00

Kirbla kiriku uurimine tõi uut teavet selle ajalooliste kihistuste kohta

09:55

Mitmel pool sajab hoovihma

09:55

Netanyahu sõnul hõivab Iisrael kogu Gaza sektori

09:45

Toronto slämmiturniiri võitis ameeriklane Ben Shelton

09:41

Sinijärve raamatusoovitused: Melchiori-lood kui nauditav sisselugemine üleeilsesse maailma

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.08

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

07.08

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist Uuendatud

07.08

Ekspert: Hiina ei saa lubada Venemaal sõda lõpetada

07.08

Läänemets: tulumaksutõusu ärajätmine oleks suur sigadus

04:42

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris

07.08

Kreml: Putin kohtub lähiajal Trumpiga Uuendatud

07.08

Sõja 1261. päev.Ukraina droonid ründasid Krasnodari krais asuvat naftarajatist Uuendatud

04:39

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama

06.08

Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

07.08

Transpordiamet hakkas teavitama Koidula piiripunkti jäetud autode omanikke

ilmateade

loe: sport

10:17

Naiste jalgpalli konverents toob Eestisse doktorikraadiga Norra endise tippmängija

09:45

Toronto slämmiturniiri võitis ameeriklane Ben Shelton

09:17

Rannajalgpalli koondise peatreeneriks sai Rasmus Munskind

08:45

18-aastane kanadalanna võitis Montrealis oma esimese WTA tiitli

loe: kultuur

10:11

Suri luuletaja Virve Osila

09:41

Sinijärve raamatusoovitused: Melchiori-lood kui nauditav sisselugemine üleeilsesse maailma

09:15

Flow festivali peakorraldaja: paljud Soome festivalid keskenduvad üha enam kodumaistele esinejatele

09:00

Käsmus algab Põhja-Ameerika muusikast kantud Viru Folk

loe: eeter

07.08

Dirigent Riivo Jõgi: muusika juurde jõudsin õnnetu juhuse ja saatuse tahtel

07.08

Professor: liiga jahe kontor võib tuua nohu ja radikuliidi

07.08

Tõnu Kaljuste: suutsime Royal Albert Hallis tekitada kammersaali tunnetuse

07.08

10-aastane ärimees: ööussi on huvitavam korjata, sest see roomab eest ära

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (08.08.2025 09:00:00)

07.08

Päevakaja (07.08.2025 18:00:00)

07.08

Tallinna-Tartu maanteel on olnud neli aastat loomtuvastussüsteem

07.08

Tartu kortermajade kriisivalmidus on puudulik

07.08

Huvi doktoriõppe vastu on kasvanud

07.08

Transpordiamet otsib Koidula piiripunkti jäetud autoromude omanikke

07.08

Nurme farmi sead hukatakse vahetult enne katku peiteaja lõppu

07.08

USA ja Venemaa teevad ettevalmistusi tippkohtumise korraldamiseks

07.08

Raadiouudised (07.08.2025 15:00:00)

07.08

Lääne-Eesti kutseõppeasutustes on populaarseimad tehnika erialad

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo