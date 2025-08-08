Bloomberg: Venemaa suunab naftaekspordi Indiast Hiinasse

Bloomberg märkis asjaga tuttavatele kauplejatele viidates, et Uurali naftat pakutakse nüüd soodushinnaga nii Hiina riigile kui ka eraomandis olevatele rafineerimistehastele.

Allikate sõnul teevad sooduspakkumisi Kremliga seotud kauplejad, sealhulgas Venemaa naftagigandi Lukoili peamine kaubandusharu Litasco.

Tarned on kavandatud oktoobrisse ja väidetavalt on hindu langetatud ühe dollari võrra barreli kohta.

6. augustil allkirjastas USA president Trump täidesaatva korralduse, millega kehtestas India impordile 25-protsendilise täiendava tollimaksu. Valge Maja teatas, et see meede on vastus India jätkuvale Venemaa nafta ja relvade ostmisele vaatamata käimasolevale sõjale Ukrainas.

Indiale kehtis alates 1. augustist juba 25-protsendiline tollimaks.

India oli kujunenud üheks suurimaks Venemaalt meritsi toornafta ostjaks. Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal kasvas India naftaimport Venemaalt enam kui 20 korda, ulatudes üle kahe miljoni barreli päevas.

See trend pöördus pärast Trumpi viimast ähvardust. Reutersi andmetel hakkasid India riigile kuuluvad rafineerimistehased Venemaalt nafta ostmist peatama.

Bloomberg teatas, et India valitsus on andnud naftafirmadele korralduse koostada alternatiivsed tarneplaanid.

Ameerika uuringute ekspert Alexandra Filippenko ütles varem, et kuigi New Delhi on säilitanud sidemed Venemaaga, on USA mõju siiski palju märkimisväärsem.

"Ameerika turg on India jaoks muidugi väga oluline – palju olulisem kui Venemaa ja palju olulisem kui odav Vene nafta," ütles ta Kyiv Independentile.

Vaatamata Hiina neutraalsusväidetele Ukraina sõjas on Pekingist saanud Venemaa jaoks ülioluline toetaja, kes pakub riigile kaheotstarbelist tehnoloogiat ja jätkab ka Vene nafta ostmist.

Washington hoiatas, et kui Venemaa sõda ei peata, võivad edasised ostud kaasa tuua karistusmeetmed, sealhulgas kuni 100-protsendilised tollimaksud Hiina ekspordile USA-sse.