Iisraeli plaanid Gazaga on mitmel pool Euroopas ja ÜRO-s hukka mõistetud

Iisraeli julgeolekukabineti neljapäevane otsus võtta sõjaväe abil enda kontrolli alla Gaza sektoris asuv Gaza linn on mitmel pool Euroopas ja ÜRO-s hukka mõistetud. Ka Gazas asuvate Iisraeli pantvangide omaksed kardavad, et selline otsus võib nende lähedastele saatuslikuks saada. Sõja laiendamise eest hoiatab ka Iisraeli armee juht.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu plaani järgi tuleks kontrolli alla võtta kogu Gaza sektor. Alustatakse Gaza linnast. Plaan näeb ette Hamasi desarmeerimist, kõigi pantvangide tagasisaamist, sektori demilitariseerimist, Iisraeli julgeolekukontrolli loomist Gazas ja sellise tsiviilvalitsuse loomist, mis ei ole ei Hamas ega Palestiina omavalitsus. Paralleelselt sõjalise tegevusega jagatakse väljaspool lahingutsooni tsiviilelanikkonnale humanitaarabi.

Plaani on hukka mõistnud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes rõhutas, et otsekohe on vaja hoopis relvarahu ja ÜRO inimõigusjuht Volker Türk, kelle sõnul läheb see vastuollu Rahvusvahelise Kohtu otsustega. Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas, et Berliin peatab Gazas kasutatava sõjavarustuse ekspordi Iisraelile.

Türgi hinnangul on tegemist uue etapiga Iisraeli ekspansionistlikus ja genotsiidses poliitikas.

Briti peaministri Keir Starmeri sõnul toob see kõik vaid verevalamist juurde.

Iisraeli elanike sõnul on kõige tähtsam, et pantvangid vabastataks ja pole kindel, et sõjalise jõu suurendamine sellele kaasa aitab.

"Põhimõtteliselt arvan ma, et see on surmaotsus kõigile pantvangidele, keda seal ikka veel hoitakse. Ja see on vale otsus seda praegu teha. Ma arvan, et me peame kõik pantvangid turvaliselt koju tagasi tooma," lausus Danny Bukovsky.

"Ja kahjuks on meil peaaegu 700 päeva pärast oktoobrit Gazas ikka veel 50 pantvangi ja ikka veel tapetakse Iisraeli sõdureid," ütles Ran Gabrieli.

"Ma tean, et plaan on Hamasist lahti saada, aga me oleme üritanud seda juba kaks aastat. Me pole eriti edusamme teinud. Ja me oleme kaotanud nii palju sõdureid ning me pole ikka veel kõiki pantvange koju toonud," lausus Talya Saltzman.

Uudis külvab ärevust ka paljunäinud Gazas.

"Šokeeriv, šokeeriv. Kuigi, nagu ma teile ütlesin, meid juba okupeeritakse õhust, maalt ja merelt. Meil hakkas just elu mingil määral paika loksuma. Oleme viis kuud telkides elanud. Jah, on kannatusi, jah, on surma – jah. Aga me klammerdume ikka veel elu külge, klammerdume elu külge," ütles Raed Abu Mohammed.

Pole selge, millal Gaza linna jõuga üle võtma minnakse. Iisraeli sõjavägi peab selleks kutsuma teenistusse tuhandeid reservväelasi, kes on varasematest missioonidest juba kurnatud.