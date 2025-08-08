X!

Iisraeli plaanid Gazaga on mitmel pool Euroopas ja ÜRO-s hukka mõistetud

Välismaa
Gaza sektor.
Gaza sektor. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS
Välismaa

Iisraeli julgeolekukabineti neljapäevane otsus võtta sõjaväe abil enda kontrolli alla Gaza sektoris asuv Gaza linn on mitmel pool Euroopas ja ÜRO-s hukka mõistetud. Ka Gazas asuvate Iisraeli pantvangide omaksed kardavad, et selline otsus võib nende lähedastele saatuslikuks saada. Sõja laiendamise eest hoiatab ka Iisraeli armee juht.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu plaani järgi tuleks kontrolli alla võtta kogu Gaza sektor. Alustatakse Gaza linnast. Plaan näeb ette Hamasi desarmeerimist, kõigi pantvangide tagasisaamist, sektori demilitariseerimist, Iisraeli julgeolekukontrolli loomist Gazas ja sellise tsiviilvalitsuse loomist, mis ei ole ei Hamas ega Palestiina omavalitsus. Paralleelselt sõjalise tegevusega jagatakse väljaspool lahingutsooni tsiviilelanikkonnale humanitaarabi.

Plaani on hukka mõistnud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes rõhutas, et otsekohe on vaja hoopis relvarahu ja ÜRO inimõigusjuht Volker Türk, kelle sõnul läheb see vastuollu Rahvusvahelise Kohtu otsustega. Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas, et Berliin peatab Gazas kasutatava sõjavarustuse ekspordi Iisraelile.

Türgi hinnangul on tegemist uue etapiga Iisraeli ekspansionistlikus ja genotsiidses poliitikas.

Briti peaministri Keir Starmeri sõnul toob see kõik vaid verevalamist juurde.

Iisraeli elanike sõnul on kõige tähtsam, et pantvangid vabastataks ja pole kindel, et sõjalise jõu suurendamine sellele kaasa aitab.

"Põhimõtteliselt arvan ma, et see on surmaotsus kõigile pantvangidele, keda seal ikka veel hoitakse. Ja see on vale otsus seda praegu teha. Ma arvan, et me peame kõik pantvangid turvaliselt koju tagasi tooma," lausus Danny Bukovsky.

"Ja kahjuks on meil peaaegu 700 päeva pärast oktoobrit Gazas ikka veel 50 pantvangi ja ikka veel tapetakse Iisraeli sõdureid," ütles Ran Gabrieli.

"Ma tean, et plaan on Hamasist lahti saada, aga me oleme üritanud seda juba kaks aastat. Me pole eriti edusamme teinud. Ja me oleme kaotanud nii palju sõdureid ning me pole ikka veel kõiki pantvange koju toonud," lausus Talya Saltzman.

Uudis külvab ärevust ka paljunäinud Gazas.

"Šokeeriv, šokeeriv. Kuigi, nagu ma teile ütlesin, meid juba okupeeritakse õhust, maalt ja merelt. Meil hakkas just elu mingil määral paika loksuma. Oleme viis kuud telkides elanud. Jah, on kannatusi, jah, on surma – jah. Aga me klammerdume ikka veel elu külge, klammerdume elu külge," ütles Raed Abu Mohammed.

Pole selge, millal Gaza linna jõuga üle võtma minnakse. Iisraeli sõjavägi peab selleks kutsuma teenistusse tuhandeid reservväelasi, kes on varasematest missioonidest juba kurnatud.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:19

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

19:01

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

18:52

Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

18:40

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

18:40

Õnnetus Haljala vallas: poisid sõitsid elektritõuksil 73 km/h ja kukkusid

18:35

Eesti 200 tulumaksutõusust loobumist ei poolda

18:35

Iisraeli plaanid Gazaga on mitmel pool Euroopas ja ÜRO-s hukka mõistetud

18:21

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

18:00

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

17:50

Haapsalus algas Valge Daami aeg

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:02

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris Uuendatud

11:40

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama Uuendatud

07.08

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist Uuendatud

07.08

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

14:15

Rain Laane astub tervisekassa juhi kohalt tagasi Uuendatud

07.08

Transpordiamet hakkas teavitama Koidula piiripunkti jäetud autode omanikke

07.08

Läänemets: tulumaksutõusu ärajätmine oleks suur sigadus

12:03

Hotellide ja restoranide liit: minister ei peaks meedias rääkima meie edust

06:49

USA tõstis Maduro eest pakutavat pearaha 50 miljoni dollarini

17:10

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:19

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

18:52

Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

18:21

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

17:48

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

loe: kultuur

19:01

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

15:32

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

11:28

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

10:44

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

loe: eeter

17:16

Üle Atlandi sõudja: uurin selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:11

Maailmakuulsad breikarid treenivad Eestis noori lootustandvaid tantsijaid

11:36

Infarktijärgsest operatsioonist taastuv Erika Salumäe: kõik on hästi

Raadiouudised

15:55

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

15:35

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

15:30

Raadiouudised (08.08.2025 15:00:00)

15:25

Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane astub ametist tagasi

12:30

Kastre vallas üritavad erakonnad valimisliidu võimu lõhkuda

12:25

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (08.08.2025 12:00:00)

10:20

Kantsler: tõenäoliselt muutub kliimaeesmärkide täitmine paindlikumaks

10:00

Kirbla kiriku uurimine tõi uut teavet selle ajalooliste kihistuste kohta

10:00

Trump: Putin ei pea Zelenskiga kohtuma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo